亚股因全球经济成长忧虑下跌 澳洲央行降息后澳元挫跌

路透东京2月3日 - 亚股周二走低，因有关经济成长的忧虑仍未消除；澳洲央行将利率调降至历史低点后澳元跌至六年新低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，美国此前最新公布的疲弱数据加剧了有关全球经济状况的忧虑。

日本股市日经指数.N225跌0.3%，香港股市恒生指数.HSI下滑0.4%。

很多亚洲股市盘初上涨，此前希腊新政府不再要求减计外债，提议用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。但该消息带来的提振作用随后消退。

受澳洲央行降息推动，澳洲股市上涨1%。澳洲央行稍早宣布降息25个基点至2.25%，旨在刺激低迷的国内经济。

澳元兑美元下跌至2009年5月来低点0.7650美元。

“今年还有再次降息的空间，多久之后会降息还有待观察。我们一直认为会降息两次，目前很难改变这种看法，”澳洲国民银行资深分析师David De Garis表示。

大宗商品方面，美国原油期货上涨0.9%，报每桶49.99美元，过去两个交易日以来已经大涨超过10%，一部分投资者押注油价在经历七个月的长期跌势后已经触底。加元和挪威克朗等原油出口国家货币因此得以守住涨幅。

加元兑美元升至1.2557加元，远离位于1.2800加元的近六年低位。挪威克朗一度高见7.6142，过去两个交易日劲扬了2.3%。

欧元兑美元持稳在1.1331美元，隔夜时涨幅为0.5%，因市场对一项希腊债务重整方案寄予厚望且美国经济数据疲软。

上周令人失望的GDP数据过后，周一公布的美国12月消费者支出和建筑支出增幅亦不及预期，此外一份业界报告也显示，1月制造业放缓。

美元兑日圆下跌0.2%，报117.25日圆，隔夜时曾短暂触及两周低位116.64。(完)

(编译 杜明霞/王颖/洪曦; 审校 徐文焰/王兴亚/李婷仪)

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