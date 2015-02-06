亚洲股市略升 美国非农就业报告公布前市场情绪谨慎

路透东京2月6日 - 亚洲股市周五微升，油价继续反弹，但在美国近日稍晚公布1月非农就业报告前，投资者仍持谨慎态度。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨约0.1%，本周涨幅或超过1%。日经指数.N225升0.7%，本周周线可能略微下滑，周四该指数跌1%。

参与路透调查的分析师预计，1月美国非农就业岗位料增加23.4万个，低于12月的增加25.2万个。失业率预计将停留在六年半低点5.6%，平均时新预计将增加0.3%，上月为下跌0.2%。

“市场主要关注业绩是否会按预期出现复苏，上月企业业绩曾意外下降。”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说。

“市场的另一个关注面是希腊，该国局势的发展将需要时间。股市在此期间很难上涨很高。”她补充道。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四承诺会一次性结束欧盟强加的节支政策，并在新债务协议中为希腊争取最大利益。此前欧洲央行决定停止接受希腊债券作为融资操作担保物。

欧洲央行的决定加深了有关希腊金融体系的忧虑，也让希腊退出欧元区的可能性增大。

但周四美国股市还是尽量把希腊忧虑搁置一边，三大股指至少收高1%，美国公债收益率上升支撑了美元。

在亚洲时段，指标美国10年期公债收益率从纽约市场收盘时的1.815%升至1.817%。

周四美国数据数据好坏不一，初请失业金人数、生产率以及贸易收支都没有为投资者提供整体经济成长前景的线索，亦未透露美国联邦储备委员会(美联储)何时升息的讯息。一些人相信美联储升息最早在今年夏天。

“如果非农就业岗位增幅不到20万，欧元/美元可能走强，美元/日圆跌幅将增大，因疲弱的数据可能让投资者认为，美联储在升息问题上将会更有耐心，”BK Asset Management在纽约的主管Kathy Lien说。

“而如果数据强劲，会强化2015年升息的预期，将对美元极为有利，”她补充说。

美元兑日圆小跌约0.2%，至117.28。欧元兑美元微跌0.1%至1.1468，隔夜曾因瑞士央行买入欧元来压低瑞郎的猜测而大幅走高。

瑞士政府周四警告道，瑞郎升值意味着经济成长将较预期疲弱。

布兰特原油期货涨约0.7%至每桶56.98美元；美国原油期货升约1.3%至每桶51.14美元，上日跳涨逾4%。

利比亚冲突升级，及中国央行宽松政策引燃的石油需求乐观预期都扶助油市反弹。

中国央行周三晚间宣布，周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

(编译 李爽/洪曦/郑茵/许娜 审校 王丽鑫/张荻/高琦)

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