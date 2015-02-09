亚股下跌 中国贸易数据暗淡引发成长疑虑

路透东京2月9日 - 亚洲股市周一下跌，之前中国公布暗淡的贸易数据，盖过美国强劲就业报告的拉抬效应，并引发有关中国经济进一步放缓的担忧，推低澳元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.8%，美国股指期货跌0.4%。日经指数.N225因日圆疲势而逆势上扬，涨0.2%。

周日公布的数据显示，1月进出口总值同比萎缩10.9%，环比锐减16%。其中出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%，远逊于路透调查预估的增长6.3%和下降3%，贸易顺差达600.3亿美元，继去年11月后再创新高。此数据突显出中国经济更加疲弱。

“数据显示，经济放缓已渐成现实。如果政府下个月下调增长目标，市场将更加严肃地对待此事，”汇丰旗下宏观策略师Shuji Shirota称。

澳元兑美元早盘下跌0.4%，至0.7775美元。

中国贸易数据欠佳抹去了强劲美国非农就业数据的部分光芒。美国数据显示，1月非农就业岗位增加25.7万个。时薪上涨0.12美元，同比增长2.2%，为8月以来最大增幅。

这项数据令美联储年中升息的可能性重回台面，美国公债收益率(殖利率)跳涨，指标10年期公债收益率周五触及四周高位1.965%。

货币市场期货已经完全消化9月升息，另外也反映有一些机率最快在6月升息。

美联储更早升息的可能性，令许多能因美国低利率获益的资产承压，同时为美元提供支撑。

美元指数大致维持住周五1.1%的涨势，持于94.519，距离上月触及的11年高位95.481不远。

欧元依旧疲弱，因希腊总理齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的节支措施，拒绝延长国际救援计划。

齐普拉斯在就任后的首个议会重要演说中，飞快地念出一连串他准备采取的行动，包括恢复养老金分红、取消一项财产税、终结大规模裁员、把最低薪资提高至危机前水平等措施。这些举措将逆转欧洲及国际货币基金组织(IMF)强加给希腊的各项改革。

欧元/美元报1.1325，波动不大但仍接近上周低位1.1280美元。

因美债收益率上扬，日圆/美元上周五触及四周低位119.23；目前则报在118.73日圆。

油价周一持稳，因美国钻井数量减少及产油国利比亚出现冲突的效应，被中国进口大减所抵销。中国进口数据显示，中国身为全球最大能源消费国对燃料需求已减少。

布兰特原油期货涨0.9%，至每桶58.33美元，盘旋在周五触及的近六周高位59.06美元附近。

因股价回软，金价略微反弹，脱离周五触及的三周低位1,228.50美元。最新报价为每盎司1,213.80美元。(完)

(编译 李爽/许娜/陈宗琦/龚芳 审校 孙茉莉/蔡美珍/王颖/戴素萍)

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