亚股受希腊退出欧元区疑虑拖累下滑 美元走低

路透东京2月10日 - 亚洲股市周二下滑，市场担心希腊可能退出欧元区及乌克兰冲突升级，打压投资人风险胃纳能力；而美元在经历非农就业数据催生的涨势后则失去动能。

中国数据对风险资产并无帮助，因迹象显示中国通胀率触及五年低位，突显国内经济表现疲弱。然而，经济放缓疑虑升温，则提升政府进一步出台刺激措施的前景。

“鉴于油价反弹，这可能是CPI的低点，该数据将增加降息预期，我们认为会在3月降息，”法国农业信贷资深分析师Dariusz Kowalczyk表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%，日经指数下跌0.8%，澳洲、韩国和香港股市均挫低。

随着希腊对政府公债问题立场愈发强硬，希腊退出欧元区的可能性上升。

希腊总理齐普拉斯周日排除延长希腊救助的可能性，称将取消金主强行实施的一些改革。

欧盟执委会主席贾克周一表示，希腊不应指望欧元区接受他们提出的最新要求。此番言论进一步加剧了紧张气氛。

“虽然我们并未明确地预测希腊离开欧元区，但若真的发生了，而且情况失序，那么金融市场的最初冲击可能很大，”Capital Economics分析师在客户报告中写道。

“无可否认，欧元区当局已准备了很多准备措施以防止受到牵连。但考虑到其它欧元区国家反撙节政党的支持率日益升高，我们不太相信投资者会完全相信希腊退出欧元区是‘一次性事件’。”

汇市方面，欧元兑美元小涨0.1%至1.1331，暂时在一周低位1.1270处获得支撑。

美元兑日圆跌0.2%至118.44日圆，较上周五所及近一个月高点119.23回落。当天的美国非农就业报告引发美元一波涨势。

据初步调查显示，美国上周商业原油库存可能触及纪录高点，令原油价格中止了三日来的涨势。

石油输出国组织(OPEC)大幅上调2015年对该组织石油的需求预估，称自6月以来油价跌去一半，使美国等其他产油国石油生产放缓的速度快于此前预期。这带动油价周一跳涨。

美国原油期货跌1.4%至每桶52.14美元，隔夜上涨2.3%。(完)

(编译 洪曦/许娜/李爽/孙茉莉; 审校 龚芳/于春红/蔡美珍/王兴亚)

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