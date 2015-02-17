亚洲股市与欧元回落 因希腊债务谈判破裂

力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透东京2月17日 - 亚洲股市和欧元周二回落。雅典拒绝了要求延长国际纾困六个月的提议，与欧元区财长的债务问题谈判破裂。
美国股指期货ESc1在亚洲交易中下跌0.5%，日本股市日经指数.N225下滑0.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走低0.2%。
欧元兑美元下滑至1.1332，较周一所及高点1.14295跌约0.01美元，不过仍远离上周所及的低点1.1270，以及1月26日触及的11年低点1.1098。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊可在周五之前要求延长纾困计划。
若没有国际债权人的支持，希腊政府和银行将面临欧元现金短缺危机，甚至希腊会成为首个退出欧元区，重又启用本国货币的国家。
“一切都结束了，仍未能达成协议。在上周似乎出现一些妥协精神后，这一结果让人有点失望，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis说。
金价涨势延续至第四个交易日，因对希腊问题的疑虑支撑避险资产需求。现货金上涨至每盎司1,233.60美元，进一步远离周三触及的一个月低点1,211.8美元。
日圆兑美元小升至118.34，延续其从上周触及的一个月低点120.48的涨势。
不过市场普遍假设最终将达成妥协，因希腊退出欧元的潜在冲击可能甚为痛苦。
“市场对于达成协议原抱持略偏乐观态度，因此对于事况发展有些意外，”法国兴业外汇主管Kyosuke Suzuki表示。
“但从以往欧元区债务危机的经验来看，市场也已对相关协商得拖到最后一刻习以为常。因此尾部风险看来虽升高，但市场并未陷入恐慌，”他补充道。
的确，全球股市创下9月以来新高，因市场对周一希腊债务协商乐观以对，MSCI明晟全球股票指数创下9月22日以来最高。
美国金融市场周一逢假日休市。
其他市场方面，油价持稳在近期高点附近，因利比亚及库德斯坦原油供应存有疑虑。
布兰特原油报在每桶61.74美元，周一一度触及八周高点每桶62.57美元，布兰特原油自1月触及六年低点以来已经回升38.5%。
在伊斯兰国公布一段疑似斩首21名埃及人的视频后，埃及轰炸了利比亚境内伊斯兰国目标。
而在伊拉克，一项旨在解决巴格达与库尔德当局关于石油出口收入争议的协议，看来岌岌可危。库尔德总理Nechirvan Barzani警告巴格达勿破坏协议。12月达成的这项协议，允许通过库尔德地区每日出口约55万桶原油。(完)
(编译/审校 徐文焰/孙茉莉/张明钧/张涛/张荻/许娜)
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