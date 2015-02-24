亚洲市场弥漫谨慎情绪 紧张等待美联储主席叶伦国会证词

路透悉尼2月24日 - 周二亚洲市场弥漫谨慎情绪，投资者紧张等待今日稍后美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对美国政策收紧时间可能作出的表示。

市场波动大多温和，MSCI明晟亚太地区(除日本)地区股指小幅上涨0.1%。日经指数.N225在触及15年高位后，今日在平盘附近上下波动。

油价在最近回落后试图企稳，美国原油期货上涨0.14美元至每桶49.59美元，布兰特原油期货0.35美元至59.25美元。

美国股市Nasdaq指数周一连续第九个交易日收高，受助于苹果 (AAPL.O)上涨，而道指和标普500指数收低，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能源股走软。

Nasdaq.IXIC周一收升0.1%，道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX则分别收跌0.1%和0.03%。

叶伦周二稍晚将在国会发表证词陈述，她会重覆美联储最近一次会议记录的温和论调，还是会重申6月有可能首度升息，目前尚不确定。

“考虑到有越来越多的迹象显示，经济不只是能够经受政策利率小幅上调的冲击，我们认为很难想象叶伦会提倡最新会议记录中支持的‘在更长时间内维持低利率’的论调，”RBCM旗下首席美国经济分析师Tom Porcelli称。

“经济基本面显然表明，我们不再需要紧急时期的宽松政策。”

如果这个观点是正确的，那么可能会推高美国公债收益率和美元，同时给全球冒险意愿带来冲击。

债市投资者似乎冀望叶伦发表偏温和的言论，10年期美国公债收益率守在2.07%附近，上周高位为2.1640%。

外汇市场则呈现出不同格局。美元兑日圆报119.04，美元指数在94.600，均受到良好支撑。

欧元兑美元仍处于守势，报1.1333美元，未能延续隔夜时反弹至1.1412美元的势头。

希腊周一未按时提交经济改革计划，递交时间延迟至周二，有关该国的担忧情绪挥之不去。

德国坚持希腊改革方案中的额外支出必须通过节支或增税来抵销，以满足延长希腊救助计划的条件。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/戴素萍/洪曦; 审校 张若琪/李婷仪/龚芳/高琦)

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