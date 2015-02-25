亚股上涨 叶伦强调政策灵活性且中国制造业扩张

路透东京2月25日 - 亚洲股市周三上扬，受到美国股市上涨带动，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示不急于加息。

亚股延续涨势，因此前公布的汇丰中国2月制造业PMI初值创下四个月高位，但同月中国出口订单萎缩速度创下20个月来最快。

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1，1月终值为49.7。路透调查预估中值为49.5。

“今日公布的数据显示中国制造业在2月春节前有小幅改善。不过国内经济活动可能仍低迷，外需看来也存在不确定，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，“我们认为就目前情况看政策仍需要进一步放松来稳增长。”

但中国PMI数据，加之叶伦隔夜的评论，给担心全球经济前景恶化的投资人带来一些慰藉。

叶伦向参议院金融委员会表示，美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

这是美联储阐明未来计划时所强调重点的一个微妙变化，联储暗示仍可能最早在6月升息，但考虑到美国通胀疲软及全球经济低迷，也有可能更晚升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨约0.6%；日股日经指数.N225升0.1%，上日收在15年新高。

美国股市周二收高，道指.DJI和标普500指数.SPX创纪录最高收位，因许多投资者认为，美联储措辞的微调意味着不会在近期内升息。

全球成长疲弱的背景，也让投资人对美联储的计划忧心忡忡。有些人担心美联储升息循环若是启动过早，可能在欧洲及中国还对抗经济疲态之际损害到美国经济动能。

然而，市场并非一面倒地温和解读叶伦证词，部分人士仍维持升息预期不变。

“整体而言，我们维持美联储料在6月升息的看法，令升息时间推迟的风险应是核心通胀或者通胀预期指标下滑。”巴克莱研究报告称。

美国周二公布的数据有好有坏。美国12月房价再度上升，2月服务业活动亦创下10月以来的最快扩张速度，不过一项消费者信心指标下滑。

由于叶伦的证词没有立即升息的迹象，投资者回头拥抱美国公债，使得两年期公债收益率降至两周半低点，并削弱美元魅力。

叶伦发表证词后，美元起初上涨至两周高位119.84日圆，之后回吐涨幅。美元兑日圆在亚洲市场早盘下跌约0.2%，报118.69日圆。

欧元区伙伴同意希腊提交的改革计划，对希腊的金融援助计划延长四个月，此消息助推欧元从周二低点1.1288美元反弹。

欧元日内小涨约0.1%，至1.1349美元，但欧元兑日圆下跌约0.2%，报134.65日圆。

油价勉力摆脱美国上周原油库存再度增加的预期带来的压力，从利比亚油田关闭消息中获得支撑。

布兰特原油期货上涨约0.4%，报每桶58.88美元；美国原油期货小跌约0.1%，至每桶49.25美元。

现货金日内上扬约0.8%，报每盎司1,209.05美元。金价周二重挫至七周低点，随后反弹，因叶伦国会证词打压美元。(完)

(编译 洪曦/张若琪/许娜/李婷仪/陈宗琦；审校 高琦/李爽/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。