亚股自五个月高点小幅回落 美元持稳

路透2月26日 - 亚洲股市周四自五个月高点小幅回档，在此同时美元持稳，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示不急于升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约0.2%，在叶伦发表证词、以及一项中国制造业调查优于预期带动此间股市周三升至五个月高点过后，投资人了结获利。

日经指数.N225表现突出，上涨约0.9%至15年高位；日本国家公务员共济组合连合会(简称国公连/KKR)将把其国内股票持仓目标配比从8%增至25%的消息，这一消息提振日股。KKR是负责管理日本公务员养老金的组织。

“这一正式宣布的重大投资策略激励市场，”SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta表示。

MSCI明晟46国世界指数涨0.1%，略低于去年9月创下的双顶峰值以及7月所及纪录高位。

“整体而言，全球世界似乎是处于冒险模式。除了美国市场以外，估值看来仍不算太高。”大和总研分析师壁谷洋和说。

汤森路透StarMine数据显示，美股的市盈率(本益比,P/E)为19.6倍，但整体全球市场为16.3倍。

美股周三表现有好有坏，股市正面人气被苹果(AAPL.O)遭获利了结下跌2.6%所抵销，此前苹果年内涨幅高达21%。

上日公布的数据显示，美国1月新屋销售稳健，无视东北部暴风雪的影响。

美国这项数据公布前，汇丰/Markit周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年2月PMI初值数据升至四个月高点至50.1。

叶伦周二及周三在国会作证的谈话显示，美联储不急着升息，但技术上而言，她并不排除最快在6月升息一事。

澳洲国民银行外汇策略部门全球联席主管Ray Attrill表示，“唯一清楚的是，联邦公开市场委员会(FOMC)让自己比以前更有弹性。”

“如果美国数据开始再度让人惊喜，市场将很快跳回‘买入美元’的行列中。”

叶伦发表评论后，本周美国公债收益率大跌，10年期美债收益率降至1.956%，上周尾段收益率为2.133%，2月18日的六周高位则为2.164%。

美债收益率在亚洲时段脱离低位，收益率下滑曾拖累美元。美元指数日内几近持平，报94.184。美元兑日圆小升至118.93，向本周高位119.84回升。

欧元兑美元报1.1366，略高于周三水准。

油价回吐涨幅，周三在沙特阿拉伯石油部长发表石油需求增加的评论后曾经大涨。

布兰特原油期货跌约0.6%至每桶61.25美元。美国原油期货跌0.8%至50.57美元。

现货金日内上涨约0.3%至每盎司1,208.65美元，为连续第二日上涨，脱离周二触及的七周低点。(完)

(编译 张明钧/李爽/李婷仪/陈宗琦/杜明霞；审校 许娜/孙茉莉/李婷仪/龚芳/张明钧)

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