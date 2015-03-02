中国降息后亚股小涨 欧元下滑

路透东京3月2日 - 亚洲股市周一小幅上涨，中国周末降息抵消了美国经济数据疲软的部分影响；美元兑欧元则触及五周高位。

为抵御通缩，中国周六加大宽松力度，调降贷款和存款基准利率。

中国降息之后，澳洲股市涨幅在亚洲排名居前；指标S&P/ASX 200指数涨0.8%，盘中一度触及七年新高，资源类股大幅上扬。

但周末期间中国的政策放松举措对亚洲股市总体而言影响有限。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%。日股日经指数.N225涨0.3%，中国和韩国股市也只录得相对温和的涨幅。

“某种程度而言，这次降息是对现实情况的技术性回应，这个现实情况就是通胀率下降导致中国实质借款成本更高了，”CMC Markets首席分析师Ric Spooner表示。

上周五公布的数据显示，美国第四季经济增长率放缓幅度比最初的估计更大，密西根大学美国2月消费者信心指数终值则从11年高位下降，但高于预期。这令股市表现审慎。

澳元/美元盘初升至0.7850，之后中国降息的影响减退；最新报0.7771，下跌0.5%。

美元/日圆上升0.1%，报119.87，此前升至三周高点119.955。上周美元/日圆上涨约0.6%，因乐观的美国数据帮助恢复了美国联邦储备委员会(美联储/FED)提早升息的预期。

欧元/美元徘徊于1.1160的近五周低点。

除美国周五将公布的非农就业报告这一重要数据外，欧洲央行定于周四召开的会议亦是关注焦点，投资者热切期待有关1万亿欧元公债购买措施的进一步细节，购债计划于本月启动。

继央行降息后，人民币兑美元降至2012年10月以来最低。

美国原油期货跌0.37美元至每桶49.39美元，部分抹去上周五录得的1.59美元涨幅。美国原油期货2月录得自去年6月来的首个月线涨幅，受惠于需求前景改善和供应短缺。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜接近上周所及的两个月高点每吨5,944美元，中国央行降息引燃中国铜需求增加的希望。(完)

(编译 白云/王颖/张若琪/孙茉莉 审校 徐文焰 戴素萍)

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