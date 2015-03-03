亚股受美股涨势提振 澳洲央行利率不变激励澳元

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透东京3月3日 - 亚洲股市周二多数小涨，美股再创纪录高点提振此间市场。日圆走高，打压美元指数脱离11年高点。
澳元跳涨。此前澳洲央行维持利率不变，让一些押注连续降息的投资者感到意外。
澳洲国民银行资深分析师Spiros Papadopulos称，“他们明确暗示，如果信心持续下降，他们将再次行动。我们仍然认为，澳洲央行将在未来几个月降息。”
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨约0.1%。日股日经指数.N225回吐稍早涨幅，下滑约0.3%，此前日圆兑美元从稍早触及的三周低点反弹。
美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。
美元指数盘中高见95.516，为2003年9月来的高位，但最新报价跌约0.2%。
美元兑日圆下跌约0.4%，报119.69，周二稍早曾触及三周新高120.27。日圆上涨是因为，据称一名日本政府顾问表示，日圆对以往过度强势的修正可能已经结束。
欧元兑美元日内上涨约0.1%至1.1190美元。
隔夜美元上涨，一定程度上表明某些投资者已经开始为近期升息布局，即便美国新公布的一批数据不太乐观，包括消费者支出下滑和制造业活动放缓。
“最新的美国数据使我们愈发认为，美联储将在9月升息，而不是6月，在这种情况下市场依然对美元有大量买需，这令人瞩目，”BK资产管理的执行董事Kathy Lien在给客户的报告中称。
澳元兑美元最新上涨0.8%，报0.7824，此前曾低见0.7751美元，因市场预期澳洲央行将会降息。
本周市场聚焦的主要数据就是周五的美国2月就业报告。据路透调查100名分析师的预估中值，2月美国非农就业岗位料增加24万个。
若增幅强劲，可能让市场更加预期美联储将选择今年中之前升息。
布兰特原油隔夜大跌，令部份投资者态度审慎。
布兰特原油最新报每桶60.34美元，日内涨0.7%；上日跌幅高达5%，因此前伊朗表示如果西方撤销制裁，那么伊朗核协议可能在本周达成。这将提高伊朗的石油出口并使得全球供应增加。
金价连两日下跌，市场益发预期美国将升息。现货金跌约0.1%，至1,207.18美元，此前曾跌至1,194.90美元的日低。(完)
(编译 张若琪/张涛/张荻/李春喜 审校 王丽鑫/李爽/孙茉莉/戴素萍)
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