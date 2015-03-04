亚洲股市和美元回落 经济事件前谨慎情绪弥漫

路透东京3月4日 - 亚洲股市和美元周三回落。几家央行将召开会议，且美国非农就业报告公布在即，投资者愈发谨慎。印度央行之前召开年内第二次临时会议，意外决定降息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.2%，日经指数.N225下挫0.8%至一周低位，脱离最近触及的15年高点。

在美国公布2月的非农就业数据之前，投资者保持谨慎。非农数据可能提供美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时升息的线索。

“这次卖盘是短期的获利了结，还是可能导致大幅修正，这要取决于市场如何看待非农就业数据，”日本Nissay资产管理的股市策略师Isao Kubo表示。“如果美国薪资数据好于预期并引发对联储提早升息的担忧，股市可能出现更多卖盘。”

路透调查访问的分析师平均预测2月新增24万个非农就业岗位，低于1月的25.7万个。在非农数据公布前，投资者将聚焦周三稍晚公布的美国供应管理协会(ISM)非制造业报告。

美国股市上日从本周稍早触及的记录高点回落。

中国股市上日重挫后，今日盘初上扬，沪综指.SSEC小涨0.3%。汇丰最新数据显示中国服务业在2月稳步扩张，新订单持续增长，企业经营活动趋于活跃。汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)升至52，上月为51.8。

印度央行周三将指标利率下调25个基点至7.5%，为今年第二度在央行预定议息会议之外的意外降息，且在通胀率走低和政府承诺执行财政纪律后。

欧元兑美元小幅上升至1.1176美元，欧洲央行周四将举行会议，预计决策者将公布更多关于央行1.1万亿欧元购债计划的细节。部分人士相信此事对外汇市场的影响料有限。

“我们这对欧元带来负面影响的可能性不高，因为QE规模已经公布，不太可能有所改变。但对欧元的正面影响也不会持久，”CitiFX分析师Richard Cochinos的研究报告称。

欧洲央行将公布新的经济预估。欧洲央行(ECB)执委普雷特上周三对比利时的Trends杂志表示，由于一些国家从结构性改革中受益，欧洲央行可能上修欧元区的经济增长预测。

美元兑日圆跌约0.1%至119.61日圆，脱离上日触及的三周高位120.27日圆。

美元指数日内持平于95.400，低于周二高位95.570，后者为2003年9月以来最高水平。

周三稍晚加拿大央行将宣布最新的利率决定。该行在1月的上次会议中意外降息25个基点至0.75%，但这次料将维持利率不变，比较有可能在第二季再度降息。

美元兑加元日内持稳于1.2498加元，周二低见1.2435加元，因数据显示第四季加拿大经济增速快于预期。

美国原油期货日内上涨约0.2%，至每桶50.61美元，延续隔夜市场部分涨势，因利比亚战事以及有迹象显示全球原油需求强劲，盖过供应过剩的忧虑。布兰特原油期货下跌约0.5%，至每桶60.71美元。(完)

(编译 李爽/李春喜/张若琪/李婷仪/陈宗琦；审校 张涛/孙茉莉/张明钧)

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