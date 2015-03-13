亚股小涨但周线恐将下跌 美元反弹

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透东京3月13日 - 亚洲股市周五扳回盘初跌幅，受美股涨势支撑；同时美元反弹，此前因美国零售销售数据令人失望而中断近期涨势。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨约0.1%，远离本周稍早触及的七周低位，但周线料仍将下跌2%左右。
日股日经指数.N225涨1.6%，延续前日的涨幅，本周有望录得连续五周上扬。该指数昨日收于15年高点。日经指数表现突出在一定程度上得益于工业机器人制造商发那科(Fanuc)(6954.T)上涨12%。据报导，该公司将考虑提高股息。
美国股市周四反弹，但标准普尔500指数.SPX仍可能连续第三周出现周线下跌，受美国加息前景和美元走强对公司业绩的影响拖累。
但美元脱离近来创下的数年高点，此前公布的美国2月份零售销售数据意外下滑。该数据打压了第一季经济成长及美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月升息的前景。
但由于上周的美国非农就业数据强于预期，投资者对美联储加息的预期依然没变。美联储将在3月17-18日召开政策会议，投资者希望此次会议能提供更多有关加息时间的线索。
“尽管就业市场改善、薪资增长、天然气价格下降，美国人连续第三个月削减支出。但从美元走势来看，美元多头告诉自己，疲弱的零售销售不会改变货币政策的大趋势和经济成长分化，”BK Asset Managemen总经理Kathy Lien在给客户的报告中表示。
Lien预计美联储将在9月份收紧政策。
美元指数小跌至99.357，周四一度下滑0.4%，为一个月最大单日跌幅。该指数稍早一度高至100.060，为2003年4月中旬以来最高，本周仍有望录得超过1%的周线升幅。
美元兑日圆涨0.2%左右至121.46，迈向本周所及的近八年高点122.04。
欧元兑美元也跌0.2%左右，至1.0609，但仍远高于上个交易日日所及的12年新低1.0494。
和美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行在本周启动量化宽松操作，导致欧元区几乎所有国家公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，投资者因此将资金转移至其他市场。
“欧元区债券似乎略显高估，在欧洲央行的债券购买计划支持下，这些债务受到市场追捧，但涨势过快。欧元短期可能维持区间震荡，特别是美元在下周的美联储会议前小幅回落时。”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示。
油价持稳，隔夜下跌，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增。
美国原油期货上涨约0.1%报每桶47.09美元，前一交易日大跌2.3%。布兰特原油期货小升约0.1%报每桶57.15美元，前一交易日下跌近1%。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英/王颖/秦德兴; 审校 许娜/戴素萍/杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。