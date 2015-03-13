亚股小涨但周线恐将下跌 美元反弹

路透东京3月13日 - 亚洲股市周五扳回盘初跌幅，受美股涨势支撑；同时美元反弹，此前因美国零售销售数据令人失望而中断近期涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨约0.1%，远离本周稍早触及的七周低位，但周线料仍将下跌2%左右。

日股日经指数.N225涨1.6%，延续前日的涨幅，本周有望录得连续五周上扬。该指数昨日收于15年高点。日经指数表现突出在一定程度上得益于工业机器人制造商发那科(Fanuc)(6954.T)上涨12%。据报导，该公司将考虑提高股息。

美国股市周四反弹，但标准普尔500指数.SPX仍可能连续第三周出现周线下跌，受美国加息前景和美元走强对公司业绩的影响拖累。

但美元脱离近来创下的数年高点，此前公布的美国2月份零售销售数据意外下滑。该数据打压了第一季经济成长及美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月升息的前景。

但由于上周的美国非农就业数据强于预期，投资者对美联储加息的预期依然没变。美联储将在3月17-18日召开政策会议，投资者希望此次会议能提供更多有关加息时间的线索。

“尽管就业市场改善、薪资增长、天然气价格下降，美国人连续第三个月削减支出。但从美元走势来看，美元多头告诉自己，疲弱的零售销售不会改变货币政策的大趋势和经济成长分化，”BK Asset Managemen总经理Kathy Lien在给客户的报告中表示。

Lien预计美联储将在9月份收紧政策。

美元指数小跌至99.357，周四一度下滑0.4%，为一个月最大单日跌幅。该指数稍早一度高至100.060，为2003年4月中旬以来最高，本周仍有望录得超过1%的周线升幅。

美元兑日圆涨0.2%左右至121.46，迈向本周所及的近八年高点122.04。

欧元兑美元也跌0.2%左右，至1.0609，但仍远高于上个交易日日所及的12年新低1.0494。

和美联储形成鲜明对比的是，欧洲央行在本周启动量化宽松操作，导致欧元区几乎所有国家公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，投资者因此将资金转移至其他市场。

“欧元区债券似乎略显高估，在欧洲央行的债券购买计划支持下，这些债务受到市场追捧，但涨势过快。欧元短期可能维持区间震荡，特别是美元在下周的美联储会议前小幅回落时。”Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示。

油价持稳，隔夜下跌，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增。

美国原油期货上涨约0.1%报每桶47.09美元，前一交易日大跌2.3%。布兰特原油期货小升约0.1%报每桶57.15美元，前一交易日下跌近1%。(完)

(编译 王丽鑫/汪红英/王颖/秦德兴; 审校 许娜/戴素萍/杜明霞)

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