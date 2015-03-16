亚洲股市小幅走低 市场聚焦美联储会议

路透东京3月16日 - 亚洲股市周一处于守势，之前美股在上周末表现疲弱，与此同时欧元兑美元跌至12年新低，因市场预期美国和欧元区货币政策道路日益分歧。

油价继续下滑，美国原油价格跌逾2%至六年低点，之前国际能源署(IEA)上周五表示，全球供应过剩正变得更加严重，美国生产并无放缓迹象。

美国原油价格跌约1.1%至每桶44.36美元；布兰特原油期货跌约0.9%至54.16美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数脱离盘初低位，从上周的七周低位回升，但仍跌约0.1%。

上周五公布的美国通胀数据疲软，没有削弱对美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的预期。美股下跌，因担心利率上升及美元升值对企业获利的影响。标准普尔500指数连跌第三周，但较本月稍早触及的纪录高位仅低3%。

投资者本周重点关注美联储周二开始的两天政策会议。连续几个月的就业数据强劲，令外界愈发预期美联储将放弃“耐心”的承诺，指向6月升息。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)会担心，若不对美元或国际资产状况进行说明，便放弃耐心的措辞，会导致美元进一步加速升值，”花旗全球汇率策略主管Steven Englander在一份客户报告中称。

“矛盾的是，如果他们真的是要在6月升息，美元大涨可能限制他们的选择，”他称。

上周五的数据显示，美国2月生产者物价连续第四个月下滑，显示通胀温和，这对美联储6月升息的预期可能不利。

日经指数上涨0.2%，盘中触及15年盘中新高，此前连续第五周上涨。

日本央行将先于美联储一天，在周二作出最新政策决定，预计将维持积极的资产购买计划不变，以刺激经济成长并促使通胀率能够持续达到2%目标。

“银行股以及其它内需导向型股票上涨，标志着市场信心改善，投资者越发相信经济正在摆脱通缩，”Monex Securities驻东京首席策略师 Takashi Hiroki说。

美元在近期上扬后稍事停留，但仍接近多年高位。

欧元/美元在亚洲早盘一度跌至1.0457美元，为2003年1月以来低点，但随后反弹至1.0528，当日涨幅约0.3%。

不过欧元兑美元自2014年中期以来的跌幅仍约为25%。上周该货币对录得2011年9月以来最大单周跌幅，重挫3.2%，因欧洲央行(ECB)启动1.1万亿欧元的购债激励计划。

高盛下调欧元汇价预估，称其一年内料跌至0.95美元，2017年底时将创新低0.80美元。

欧元兑日圆小幅上涨约0.2%，至127.63，但距上周五触及的21个月低点126.86仍然不远。

欧元最近的颓势对美元指数构成提振。美元指数目前从12年高位100.420小幅回落至99.936。

美元兑日圆跌约0.2%，至121.25，但仍接近上周二触及的近八年高位122.04。(完)

(编译/审校 王丽鑫/郑茵/艾茂林)

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