亚股本周强势开幕 因美元走软推高美股

路透东京3月23日 - 亚洲股市周一强势拉开本周的序幕，此前美元走软扶助推动美股劲扬。

美元在亚洲时段略微反弹，美元指数.DXY小升约0.1%至98.024，远远脱离上周低位96.628。

明晟(MSCI)亚太地区(除日本外)指数上涨0.4%。

澳洲股市转为下跌，S&P/ASX200指数距离七年来首次达到6,000点不远，但随后受投资者获利了结打击下跌。

日本日经指数.N225扩大升势，早盘大涨1.1%左右报19,769.71点，刷新15年新高，逼近20,000点的整数大关。

“市场对日本股市的情绪维持良好，指数短期有望触及20,000点的整数位，”Nissay Asset Management股市策略师Isao Kubo说。

美元近几个月走强，是因为市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年晚些时候升息。强势美元引发了对美国跨国企业获利情况的担忧。因此上周尾段美元的走软推动美股周五上涨。

上周三继美联储下调通胀前景及经济增长预期后，美元大跌。据路透调查显示，市场人士对美联储升息的普遍预期发生变化，多数华尔街主要银行目前预计，美联储至少会将升息时点推迟到9月，6月升息的可能性也下降。

Brown Brothers Harriman首席外汇分析师Marc Chandler在一份报告中指出，“由于本周数据面较为清淡，市场参与人士主要关心的问题在于，本轮美元多头获利回吐是否已经结束。”

美元兑日圆目前持稳于120.05日圆，日内几近持平，远低于上周五盘中高点121.205。

欧元兑美元跌约0.3%报1.0789，但远高于一周前创下的12年低点1.0457。创下这一低点后，美联储声明曾扶助欧元兑美元创三年来最大单周涨幅。

对希腊财政问题持续的担忧可能限制欧元上档，即便之前欧盟领导人周五欢迎希腊作出的改革承诺。希腊表示将满足债权人提出的要求，在几天内提出完备的经济改革方案，以获得急需的资金，避免希腊被迫退出欧元区。

美元涨势暂停后，商品货币受益。澳元兑美元涨约0.2%至0.7785，远超过3月11日所及六年低位0.7561.

原油价格周一下滑，上日强劲上涨，得益于美元下跌。沙特周末表示，不会单方面减产来支撑油价。

布兰特原油跌0.8%报每桶54.86美元，之前连跌两周。美国原油跌1.2%报每桶46.02美元，上周为五周来首次周线收高。(完)

(编译 许娜/秦德兴/刘秀红/李爽 审校 孙茉莉/李婷仪/徐文焰/艾茂林)

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