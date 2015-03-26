亚股多数下跌 中东紧张局势升级提振油价上涨

路透悉尼3月26日 - 亚洲股市周四多数走低，因中东地区紧张局势和美股下跌打击市场人气；美元的涨势看起来也暂时停歇。

冒险意愿受到打击，因沙特及其海湾地区盟国对包围也门南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭。

海湾地区石油供应面临的潜在威胁，已刺激美国原油上涨1.24美元，至每桶50.45美元，布兰特原油涨1.47美元，至每桶57.95美元。

亚洲缺乏新公布经济数据，下档阻力较弱。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.8%。

澳洲指标股指跌1.5%，日经指数.N225跌1.6%，为1月中旬以来的最大单日跌幅。

交易商说，日前受到追捧的生物科技股、美债和美元，同时遭到抛售，感觉上以季末的获利了结性质居多，而非市场趋势发生了重大变化。

美国股市方面，科技股下滑拖累Nasdaq指数IXIC.下滑2.37%，创近一年来最大跌幅。道琼工业指数.DJI跌1.62%，标准普尔500指数 .SPX挫跌1.46%。

卡夫食品KRFT.O逆势上扬，暴涨36%，报83.17美元，之前该公司与3G Capital和伯克希尔哈撒韦(BRKb.N)拥有的茄汁酱生产商亨氏达成合并协议。

美国2月耐久财订单连续第六个月下滑，再次表明部分受到恶劣天气影响，美国年初时的经济增速大幅放缓。该数据亦累及股市。

与此形成对比的是，欧洲传出的数据佳绩。

摩根大通指，美国数据意外下行和欧盟数据意外利好，二者数据间的差距为去年2月来最阔，当时恶劣的天气也令美国经济增长降温。

但美债未能从数据中获得支持，因上日标售五年期公债的需求疲软，令美债价格在周四稍晚的七年期公债标售前遭压低。

10年期公债收益率升至1.936%，周三稍早为1.85%。

汇市方面，美元延续上周大幅震荡后的整理，美元指数下跌0.2%至96.819，略高于周二触及的三周低点96.387。本月早些时候，美元指数触及12年来的新高100.390。

欧元兑美元现报1.0975美元，已自两周前的12年低点1.0457大幅回升。美元兑日圆回落至119.29，略高于周二的一个月低点119.22。

“虽然还很初步，但欧元最近的持稳表明至少已经达到短线的平衡点，”CitiFX的G10国家货币策略师Josh O'Byrne说。

“尽管我们仍预计欧元有进一步下跌的风险，但目前可能进入了整理期。”

美元涨势暂时中断为一些大宗商品提供了喘息机会，现货金持稳于1,197.70美元，接近三周高点。(完)

(编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/秦德兴; 审校 王兴亚/蔡美珍/王丽鑫)

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