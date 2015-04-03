亚股上扬而美元区间盘整 静候美国非农就业报告出炉

路透东京4月3日 - 美元周五守在近期区间之内，市场交投呈现假期清淡格局；股市小涨，投资者静候重要的美国非农就业数据，以期从中寻找美联储升息时机的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升约0.3%，日股日经指数.N225涨0.2%。在复活节假期到来前，美国股市温和上扬，此前两日走低。

大部分美国市场在周五都因耶稣受难日假期休市，当天公布的3月非农就业岗位预计增加24.5万个，2月增幅为29万。

“日本市场可能一直没有明确方向，直到投资人看到美国市场对非农就业数据有何反应，” Chibagin Securities的高级执行主管Fujio Ando说。

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外下降，提升了非农报告再度表现强劲的预期，但并不是所有策略师均认为数据将符合预期。

“我们预计非农就业岗位增幅将低于市场预期的24.5万，而美元的表现还将取决于失业率和平均时薪的变化，”BK资产管理公司外汇策略部总经理Kathy Lien在一份报告中表示。

“因此，即便绝对就业增幅不及预期，但如果平均时薪和失业率数据好转，也能抑制美元的跌幅，”她写道。

如果就业报告不及预期，则投资者可能会愈发认为，美联储或许会到今年稍晚才会加息。

美元兑日圆本日几无变动，报119.68日圆。欧元兑美元小跌0.1%左右，至1.0870美元，上日上涨逾1%，因投资者在周末假日和美国就业数据公布前削减美元多仓。

欧元未受到欧洲央行3月5日政策会议记录的影响。记录显示，即便经济前景出现改善，但货币政策制定者同意在实施量化宽松政策上“保持坚定”。

布兰特原油周四跌近4%，受伊朗与六大国初步达成核协议影响，不过官员将在6月进一步谈判，分析师对伊朗何时能够出口更多原油仍心存怀疑。

现货金微跌至每盎司1,201.26美元，继前两周上涨后，本周可能收盘近持平。(完)

(编译 许娜/秦德兴/汪红英；审校 王颖/徐文焰/李春喜)

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