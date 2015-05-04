亚股下挫且澳元走低 受累于中国制造业PMI欠佳

路透悉尼5月4日 - 亚洲股市周一下跌，同时澳元受挫，因中国制造业数据令人失望，突显该国有必要进一步采取刺激举措。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.9，低于初值的49.2和上月的49.6，且录得12个月新低。这是该指数连续第二个月低于荣枯线。

“中国制造业第二季度开局不利，新业务分项指数创一年来最大降幅，生产也出现停滞，”Markit经济学家Annabel Fiddes说。

“PMI数据暗示，中国或许需要采取更多刺激措施，才能确保经济年增幅不低于第一季的7%。”

澳元迅速下跌20个跳动点，至0.7812美元，不过澳洲乐观的经济数据为澳元提供了支撑。

沪综指.SSEC跌0.6%，沪深300指数.CSI300跌0.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.2%。

澳洲股市小跌，受累于对银行业绩的担忧。韩国股市.KS11勉力小升0.3%。

日本市场周一至周三休市，因此交投清淡。

英国周四选举将增添政治不确定性，没有主要政党可能赢得绝大多数席位。

美国股市道琼工业指数.DJI上周五收高1.03%，标普500指数.SPX涨1.09%，Nasdaq指数.IXIC升1.29%。

上周一个重大情况是，欧元区债券收益率突然大幅上涨，暗示债券价格长期上升走势可能最终失去动能。

该地区经济加速的初步迹象，已推动德国10年期公债收益率(殖利率)当周上涨近21个基点，为2013年6月以来最大单周升幅。

投资者还受到大型企业纷纷发行长期债券的吸引，这些债券提供更高的回报，促使投资者减持公债。

结果美国10年期公债收益率触及七周高点2.124%。

“我们认为债券市场已经考虑到中期经济前景十分黯淡的情况，即低成长低通胀压力持续数年--而这几乎就是债券市场的‘最理想环境’，”RBC Capital Markets首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。

“我们认为，在欧美经济向好的背景下，风险非常偏向上档，预计今年剩余时间收益率会上涨。”

德债收益率跳涨加之美国一系列经济数据欠佳，提振欧元兑美元上周五升至九周高点1.1289。在此水准遭遇获利了结，周一欧元兑美元盘旋在1.1192美元附近。

美元兑日圆升至120.14日圆，但距离技术图强劲阻力位120.84不远。美元指数持稳在95.249.

商品市场方面，油价从2015年高位回落，之前伊拉克表示，其4月原油出口触及纪录高位，使得中东原油产量远超过需求。

布兰特原油期货跌0.25美元报每桶66.21美元，美国原油期货回落0.37美元报58.78美元。(完)

(编译 许娜/汪红英/杜明霞/王颖/李爽 审校 徐文焰/王丽鑫/白云)

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