亚洲股市微跌 投资者等待澳洲央行利率决定

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港5月5日 - 亚洲股市周二微跌，澳元持稳，投资者在澳洲央行公布货币政策决定前选择观望。市场预期澳洲央行此次可能会降息。
澳洲央行于2月份将指标利率下调25个基点，至2.25%。市场此前预期的3月和4月降息均未发生。
这次衍生品市场预期降息25个基点的机率为70%，银行间利率期货反映的降息机率为58%，澳元强势令央行不安，更加提升了这个预期。
“汇率可能成为最终决定利率决议的因素，”CitiFX Strategy写道。“澳洲央行曾表示，倾向于澳元汇率接近0.7500美元，因此澳元最近走强，升至0.8000上方，不大可能令央行满意。”
澳元兑美元报0.7849，上周曾触及三个月高点0.80。
澳洲股市守住早盘涨幅，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微跌0.2%。
由于日本、韩国和泰国市场均因假日休市，且周二几乎没有重要经济数据公布，市场交投淡静。
本周最受期待的数据--美国非农就业数据将在周五出炉。
**PMI之痛**
周一公布的一项中国制造业调查显示，中国4月制造业PMI终值创出12个月新低。
台湾和日本的制造业调查也显示，4月份制造业活动指标均跌至荣枯分界线50下方。
甚至连市场看好的印度也令人失望，疲软的内需令该国制造业承压。
整体展望暗示，如果周五美国非农就业数据表现不如预期，亚洲决策者可能不得不推出新一轮宽松举措。
“这一切显示各国央行决策者料有更多宽松举措，尽管这可能不若过去那般有效，”香港汇丰亚洲经济部门联席主管Frederic Neumann在给客户的报告中写道。
与此同时，美国股市方面，道琼工业指数.DJI周一上涨0.26%，标准普尔500指数.SPX涨0.29%，Nasdaq指数.IXIC上涨0.23%。
欧元区经济数据反弹周一协助推升欧股，但公债卖压仍持续。
德国10年期公债收益率(殖利率)攀升至0.46%，触及今年稍早欧洲央行(ECB)展开购债计划前的水平。
上周欧洲金融市场出现滔天巨变，德国公债收益率创下2013年中以来最大升幅，欧元更是创下三年半来最大涨势。
欧元兑美元周二报在1.1145，此前一度触及两个月高点1.1290；欧元回落的部分原因，在于欧洲央行仍承诺将在至少一年内推动强力宽松政策。
欧元兑日圆亦略为回吐涨幅，从周五触及的两个月高点135.29回落至133.88；美元兑日圆则报在120.15。
在英国周四将进行史上战情最难分高下的大选之际，英镑兑美元报在1.5122，距离海外市场触及的一周低位1.5091不远。自上周四以来英镑兑美元已经下跌超过2%。
商品市场方面，布兰特原油稍早触及2015年内高点，但之后回落，因沙特计画中止对也门的轰炸，缓解中东石油供应紧张情势。
布兰特原油小幅下跌，报每桶66.36美元，此前曾触及67.10美元高点；美国原油下跌0.07美元至每桶58.86美元。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜/汪红英/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/杜明霞/高琦/艾茂林/于春红)
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