（更正）美元兑日圆触及12年半高点 亚股连续第二日下滑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(更正：因英文原文有误，将内文第二段中的美元兑日圆高位从“124.07”更正为“125.07”)
路透东京6月2日 - 美元兑日圆周二升至12年半高点，而亚洲股市连跌第二日，因美元走强打压大宗商品价格。
近期出炉的几项美国数据大多乐观，加强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息的预期，美元兑日圆 JPY= 因而一度高见125.07日圆，为2002年底以来最高，随后回落至124.67日圆，日内下跌0.1%。
“美元/日圆上涨势头虽猛，但市场心态热衷于测试新高，而不是整固，”法国兴业银行驻东京的外汇主管Kyosuke Suzuki表示。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌约0.9%，连续第二日走低，并触及4月3日以来的最低盘中水准。日股日经指数.N225回吐稍早涨幅，跌0.1%。
澳洲股市跌约1.1%，受大宗商品价格疲弱走势打压。
澳洲央行周二维持利率于纪录低位2.0%不变，符合预期。
周一华尔街市场，数据公布后美国股市以温和上涨开启本月走势。美国4月消费者支出依然持平，但建筑支出和制造业活动加速，支持了对于美联储今年稍后开始升息的看法。
经济数据帮助美国公债收益率升至一周高位，也支撑了美元。
周二亚洲交易时段，指标10年期美国公债收益率报2.188%，距离周一美国市场收盘2.192%不远。
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，他希望能尽早开始升息，但指出中国经济放缓以及欧洲情势带来风险，且美国经济成长还不算足够强劲。
市场人士静待美国周五发布非农就业报告，以期进一步评估就业市场状况。据路透对分析师所做调查显示，美国5月料将新增22.5万个就业岗位。
希腊金融协商结果存在变数，持续令欧元承压；欧元日内持平于1.0928美元EUR=。
美元指数日内亦接近持平于97.402。
德国政府一名发言人表示，德国、法国、国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)以及欧盟执委会领导人在周一晚间的会议上同意，未来几天将继续保持密切联系，为希腊债务谈判努力。希腊正与欧元区国家债权人以及IMF努力达成协议，以避免出现债务违约以及退出欧元区的可能。
希腊周五需偿还国际货币基金组织(IMF)3亿欧元(3.2793亿美元)贷款。
企业调查显示，欧洲制造业活动比全球其他表现疲软的国家更加低迷，这亦令欧元承压。
澳元兑美元上涨，此前澳洲央行维持利率不变，但并未表现出市场原本期待的明确宽松倾向。
澳元从决议公布前的0.7625升至0.7650美元，日内上扬约0.005美元。澳元周一曾触及0.76美元略下方的七周低点。
全球制造业展望欠佳，加上美元走强，令美元计价商品价格受挫。
期铜下滑0.1%至每吨6,016美元，距离周一所及的六周低点5,985美元不远。
美国原油期货周一盘中一度挫跌逾1%，但在收盘前收复跌幅，亚洲市场日内持稳于每桶60.20美元。布兰特原油期货小跌约0.1%，报每桶64.79美元。(完)
(编译 王丽鑫/张涛/郑茵/龚芳/杜明霞/陈宗琦；审校 王兴亚/王颖/于春红/许娜/李爽/白云)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。