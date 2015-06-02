（更正）美元兑日圆触及12年半高点 亚股连续第二日下滑

(更正：因英文原文有误，将内文第二段中的美元兑日圆高位从“124.07”更正为“125.07”)

路透东京6月2日 - 美元兑日圆周二升至12年半高点，而亚洲股市连跌第二日，因美元走强打压大宗商品价格。

近期出炉的几项美国数据大多乐观，加强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息的预期，美元兑日圆 JPY= 因而一度高见125.07日圆，为2002年底以来最高，随后回落至124.67日圆，日内下跌0.1%。

“美元/日圆上涨势头虽猛，但市场心态热衷于测试新高，而不是整固，”法国兴业银行驻东京的外汇主管Kyosuke Suzuki表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌约0.9%，连续第二日走低，并触及4月3日以来的最低盘中水准。日股日经指数.N225回吐稍早涨幅，跌0.1%。

澳洲股市跌约1.1%，受大宗商品价格疲弱走势打压。

澳洲央行周二维持利率于纪录低位2.0%不变，符合预期。

周一华尔街市场，数据公布后美国股市以温和上涨开启本月走势。美国4月消费者支出依然持平，但建筑支出和制造业活动加速，支持了对于美联储今年稍后开始升息的看法。

经济数据帮助美国公债收益率升至一周高位，也支撑了美元。

周二亚洲交易时段，指标10年期美国公债收益率报2.188%，距离周一美国市场收盘2.192%不远。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，他希望能尽早开始升息，但指出中国经济放缓以及欧洲情势带来风险，且美国经济成长还不算足够强劲。

市场人士静待美国周五发布非农就业报告，以期进一步评估就业市场状况。据路透对分析师所做调查显示，美国5月料将新增22.5万个就业岗位。

希腊金融协商结果存在变数，持续令欧元承压；欧元日内持平于1.0928美元EUR=。

美元指数日内亦接近持平于97.402。

德国政府一名发言人表示，德国、法国、国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行(ECB)以及欧盟执委会领导人在周一晚间的会议上同意，未来几天将继续保持密切联系，为希腊债务谈判努力。希腊正与欧元区国家债权人以及IMF努力达成协议，以避免出现债务违约以及退出欧元区的可能。

希腊周五需偿还国际货币基金组织(IMF)3亿欧元(3.2793亿美元)贷款。

企业调查显示，欧洲制造业活动比全球其他表现疲软的国家更加低迷，这亦令欧元承压。

澳元兑美元上涨，此前澳洲央行维持利率不变，但并未表现出市场原本期待的明确宽松倾向。

澳元从决议公布前的0.7625升至0.7650美元，日内上扬约0.005美元。澳元周一曾触及0.76美元略下方的七周低点。

全球制造业展望欠佳，加上美元走强，令美元计价商品价格受挫。

期铜下滑0.1%至每吨6,016美元，距离周一所及的六周低点5,985美元不远。

美国原油期货周一盘中一度挫跌逾1%，但在收盘前收复跌幅，亚洲市场日内持稳于每桶60.20美元。布兰特原油期货小跌约0.1%，报每桶64.79美元。(完)

(编译 王丽鑫/张涛/郑茵/龚芳/杜明霞/陈宗琦；审校 王兴亚/王颖/于春红/许娜/李爽/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。