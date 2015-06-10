亚股接近三个月低点 受美联储加息前景及希腊疑虑拖累

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京6月10日 - 亚洲股市周三从三个月低点略微反弹，不过美国加息前景，且希腊与债权人协商明显进展不大引人担忧，打击市场信心。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，之前触及三个月新低，不过该指数较4月底触及的七年高位跌近9%。
日股日经指数.N225亦上涨0.4%，周二曾跌至三周低位，而中国股市略微回软，因美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指标指数，但一旦解决市场准入问题，就有望纳入。
沪综指.SSEC跌0.5%，但本季迄今仍累计涨逾35%，因市场预期中国政府将出台更多刺激措施。
全球股市，尤其是依赖外资的一些新兴市场股市，因越加预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前升息而受创。
受本周充足供应面影响，美债价格下滑，10年期美国公债收益率周二升至八个月高位2.449%，最新报2.437%。
过去几个交易日内，债券收益率一路上升，主因美国经济数据表现强劲(包括上周五的非农就业报告显示美国就业人口稳步增长)，且因近期美联储高级官员的讲话暗示，美国有望在今年稍晚升息。
“整体而言，债市和股市(在宽松货币政策提振下)双双上涨的局面可能即将结束，”汇丰驻东京宏观经济策略主管城田修司称。
欧债收益率周二也出现飙升，在对经济乐观情绪上升的提振下，德国10年期公债收益率高涨至接近上周所及八个月高位。
债券收益率上扬打压股市魅力，欧洲股市.FTEU3跌至四个月低点，对希腊债务问题的担忧令投资者信心进一步受创。
雅典方面本周稍早提出的新改革提议，未能完全满足债权人的要求，凸显希腊在达成协议以解冻新资金从而避免债务违约的情势令人忧心。
“本周若无法达成协议，那么要在6月底前找到顺利解决方案可能相当困难，部分是因为再度延长计划的期限，必须先获得部分国家议会同意，”巴克莱分析师在报告中表示。
汇市方面，美元大致持稳，受公债收益率上扬支撑。美元指数.DXY最新小跌约0.1%至95.059，低于周五美国就业报告公布后所及的高点96.909。(完)
(编译 李爽/刘秀红/于春红/陈宗琦；审校 许娜/孙茉莉/龚芳/王兴亚)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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