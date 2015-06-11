美股止跌激励亚股上扬 新西兰央行降息压低新西兰元

路透东京6月11日 - 亚洲股市周四上涨，受美股涨势激励。新西兰央行因为经济放缓，四年来首次降息，新西兰元应声挫跌至五年低点。

韩国央行亦降息，将指标利率调降至纪录低位1.50%，以冲抵中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的潜在损害。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%。

日股日经指数.N225升1.5%，澳洲股市上扬1.2%，韩国股市Kospi指数涨0.5%，沪综指.SSEC逆市跌0.3%。

投资者亦在等待中国将于0530GMT公布的5月工业生产、零售销售及投资数据，以从中寻找中国经济状况的更多线索。预计数据仅小幅改善，加深市场对中国政府将出台更多宽松政策的预期。

美国股市周三收高，受科技和金融类股涨势带动。道琼工业指数.DJI升1.3%，标准普尔500指数.SPX涨1.2%。

本周多数时间美国股市受创，因市场担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)将尽早升息，并且市场担心希腊将出现债务违约。

在汇市方面，在新西兰央行宣布降息至3.25%之后，新西兰元NZD=D4日内下跌逾2%，至五年新低0.7010美元。多数分析师此前预期央行今日不会降息，而市场人士也表示，降息机率也是一半一半。

去年才刚升息的新西兰央行加入全球降息行列，并表示如果必要，可能再度宽松，这令新西兰元进一步受创。

“新西兰央行再度证明比市场预期更加灵活，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示。

“所传递的主要信息是，目前很难找到通胀上行的可能性，央行只是在推高通胀方面迈出第一步。”

韩元对韩国降息反应不大，外界本就预期韩国央行迟早会降息。不过此次降息推低韩国10年期公债收益率，令10年期韩债收益率将近10年来首度低于10年期美债收益率。

日圆兑美元上扬，此前日本央行总裁黑田东彦表示日圆已经“非常疲弱”。

美元兑日圆报123.14日圆，相较于上周五美国公布强劲非农就业数据后触及的13年高位125.86，已大幅回落。

欧元/美元下跌0.3%，至1.1287美元。欧元本周以来已上涨1.7%，受欧元区公债收益率急升拉抬。

德国10年期公债收益率在海外市场升破1%，为9月以来首见，因市场的长期通胀预期触及三周高点。

德债收益率涨势连带推升美债及日债收益率。美国10年期公债收益率在海外市场升至九个月高点约2.5%，10年期日债收益率升至九个月高点0.545%。

大宗商品方面，美国原油期货海外市场涨幅略为回吐。美国原油库存下滑，提振夏季燃料需求前景，为激励油价上涨的诱因。

美国原油期货下跌0.6%，至61.08美元，周三时跳涨2%。布兰特原油期货下跌0.3%，至65.43美元，上日上涨1%。(完)

(编译 白云/于春红/陈宗琦/蔡美珍；审校 许娜/王丽鑫/于春红/龚芳)

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