亚股小升 美元持坚而欧元处守势

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透悉尼6月12日 - 亚洲股市周五谨慎上行，美元持坚，受令人心安的乐观美国零售销售数据影响，不过市场心态较为谨慎，因希腊债务谈判再次陡生变数。
市场交投稀疏，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，但仅略高于三个月低位。
日股日经指数.N225几无变动，尽管美元兑日圆反弹为日股提供了一定支撑。沪综指.SSEC开盘上涨，但很快回落至平盘附近。
美股周四收盘小幅上涨，道琼工业指数.DJI涨0.22%，标准普尔500指数.SPX涨0.17%，Nasdaq指数.IXIC涨0.11%。
美国5月零售销售急增，4月数据也被上修，表明美国经济经历年初的低迷后已回暖。
如果这种势头得以持续，则美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会在今年稍晚开始升息，市场愈加认为美联储或许会从9月开始升息。
美联储6月16日和17日为期两日的会议，还包括主席叶伦的新闻发布会。
“我们认为美联储不会明确提到9月，但我们认为他们将反覆阐述其依据数据表现行事的立场，而且会同意若数据仍表现良好，那么他们有可能在今年升息，”RBC Capital Markets分析师Tom Porcelli说。
“目前为止，数据和市场都走在正确的道路上。”
美国数据改善，帮助推升美元指数上涨至95.023，脱离周三所及的近一个月低点94.322。美元兑日圆报在123.48，远离本周低点122.46。
欧元的运气就比较差了。希腊问题的协商没有达成协议的迹象。欧元报在1.1254美元，脱离周三所及的高点1.1387。
国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿；欧元闻讯即告走贬。
IMF采取意外举动的同时，欧盟要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博，应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。
德国图片报援引消息人士称，德国政府就一旦希腊破产应采取的具体行动咨询相关机构。其中包括希腊倘若破产，将推行资本管控。
在商品市场方面，原油期货下跌，此前沙特表示准备进一步增产满足强劲的需求。
布兰特7月原油期货跌0.21美元至每桶64.90美元。美国近月原油合约跌0.25美元至每桶60.52美元。(完)
(编译 刘秀红/汪红英/李婷仪/龚芳; 审校 戴素萍/艾茂林/徐文焰/于春红)
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