亚洲股市与欧元下滑 因希腊债务谈判未能达成协议

路透东京6月15日 - 亚洲股市周一延续跌势，欧元在亚洲交易时段下滑，之前希腊为避免违约与债权人的谈判没有取得一致，且美股在美联储会议临近之际下跌。

中国股市下跌进一步打击了市场人气，投资者对近期有关两融政策收紧的新消息做出反应，大批首次公开发行(IPO)也给市场带来影响。

英国富时100指数.FTSE开盘料跌42-43点，跌幅0.6%。德国股市DAX指数.GDAXI开盘料跌72-76点，跌幅0.7%，法国CAC 40指数.FCHI料开低32-33点，跌幅0.7%。

欧盟官员把谈判破裂的责任推到希腊头上，声称该国没有提出任何新东西以获得所需资金。希腊急需资金，帮助其在本月底前偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元。

“鉴于德国目前不会支持任何债务减免，在周四的欧元集团财政会议直至月底，这种政治上的'猫和老鼠'游戏将会继续上演，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在给客户的研究报告中表示。

“这确实避开了关键的问题，即为何我们不能结束这个猜谜游戏，然后快进入到月底，到时发生违约，之后我们就能进入下一个阶段，”Hewson说。

欧元兑美元下跌约0.6%至1.1197美元，欧元兑日圆跌0.5%至138.27。

“由于无望达成协议，未来几天外界对希腊将违约并退出欧元区的预期或将大幅升温，”加拿大皇家银行资深外汇策略师Elsa Lignos表示。

日圆兑美元基本持平于123.48日圆。

MSCI明晟亚太地区(除日本)股指跌约0.9%。日经指数.N225下滑约0.4%。

中国股市走势落后，沪综指.SSEC跌1.2%，沪深300指数.CSI300跌1.3%，上周五中国证监会周五发布证券公司融资融券管理办法征求意见稿。新版两融管理办法将允许展期，规模不超券商净资本四倍。

据新华社估算，约25家中国企业本周将进行首次公开发行(IPO)，料锁定投资者5.7万亿元人民币认购资金，或成为2014年以来最大规模。

美国股指期货跌约0.4%，暗示美股今日将延续上周五的跌势。

美国股市周五下跌，因消费者数据乐观，支持了美联储或将早在今年秋季升息的看法。

上周标普500指数.SPX和道琼工业指数.DJI周线小幅上扬；Nasdaq指数.IXIC则小跌。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周二、三将召开政策会议。在美联储公布决议后，主席叶伦的措辞是否有任何细微的调整，将是关注重点。

原油期货延续前两个交易日的跌势，投资人因担心沙特增产将使全球供应过剩的情况加剧，因而了结获利。

布兰特原油约跌0.5%至63.57美元，上周上涨0.7%。美国原油跌0.4%至59.73美元，上周涨1.5%。

金价小涨至1,180.22美元，此前希腊及其债权人的债务谈判无果而终，但美联储会议前的审慎气氛限制金价涨幅。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/王颖/王兴亚/张若琪 审校 李婷仪/蔡美珍/龚芳/艾茂林)

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