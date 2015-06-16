亚股因希腊违约疑虑下跌 关注美联储会议

路透东京6月16日 - 亚洲股市周二下跌，因金融市场为希腊可能违约做好准备；同时美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后召开两日会议，也让市场弥漫谨慎气氛。

希腊与债权人周末谈判破裂，距离偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元款项的时间只剩下两周，全球股市为此感到苦恼。周一市场人气进一步恶化，因希腊和债权人的立场都变得更加强硬。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)和希腊这两大宏观经济主题继续制造紧张气氛，(希腊)在未来一个月每天都会成为主题；至于美联储，未来三四个月将成为重要议题，”IG驻墨尔本的市场策略师Evan Lucas表示。

美联储周二稍晚将开始为期两天的会议，市场焦点在于美联储是否会给出今年稍晚升息的暗示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%。沪综指.SSEC跌2.6%，韩国股市综合股价指数Kospi.KS11跌1.4%。日股日经指数.N225跌0.6%，外部因素盖过了利多的国内刺激因素。

“日本经济复苏在获得动能，因此市场本可能上涨，但海外股市的修正带来压力，”Rakuten证券的首席策略师Masayuki Kubota表示。

欧元兑美元并未持续受到希腊问题影响，且有人揣测美联储会议一旦有一两个意外便会削弱美元。

欧元在抹去海外市场跌幅后持稳，希腊同债权人周日会谈无果而终所带来的冲击已经减弱。欧元兑美元报1.1278，脱离海外市场所及低点1.1189。

日本央行总裁黑田东彦表示，其上周发表的评论并非是对日圆名义汇率水准的看法，令美元获得一丝安慰。黑田东彦上周暗示日圆汇率已经很疲弱时，一度导致美元大跌。

美元兑日圆涨0.1%至123.55，此前曾涨至123.815。

美国原油期货上涨0.7%，报每桶59.96美元，因热带风暴袭击德克萨斯沿岸而获得支撑。(完)

(编译 戴素萍/李春喜/孙茉莉; 审校 高琦/王丽鑫/张荻)

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