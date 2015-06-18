亚洲股市上涨 美元因美联储调降利率展望而走软

路透东京6月18日 - 亚洲股市周四上涨，美元处于守势。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示，利率上升速度可能比市场预期的更加缓慢。

在结束两天的会议之后，美联储表示经济增长力道可能足以支持年底前加息。但其降低了对2015年经济成长的预测，以及对于联邦基金利率目标的预测。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%左右，日股日经指数.N225跌0.8%至一周低点，日圆兑美元上涨。

“市场很担心美国未来的经济评估，”Amundi Japan的市场和投资信息负责人Masaru Hamasaki说。

韩国股市有望录得四周来最大单日涨幅，韩国综合股价指数.KS11涨0.7%。

在美联储政策声明发布后，美股周三在震荡交投中小幅收高。道琼工业指数.DJI收涨0.17%，标准普尔500指数.SPX涨0.2%。

美联储的立场让部分冀望该央行明确暗示最早在9月加息的人感到失望。

上周曾触及八个月高位的美国公债收益率(殖利率)周三下滑，并拉低了美元的吸引力，令美元兑多数其他货币走软。指标10年期公债收益率从美联储声明发布前的2.39%下跌至2.32%，亚洲交易时段报2.27%。

美元指数下跌约0.2%，至94.091。前一交易日跌0.8%。

美元兑日圆日内下滑约0.3%，至123.10，自隔夜高位124.465回落。欧元兑美元则上涨0.2%左右，至1.1362，前一交易日已上涨0.8%。

“市场对美联储货币政策声明的预期很高，美元多头期待美元能大幅跳升，结果美联储主席叶伦的讲话却让他们大失所望，”BK Asset Management外汇策略主管Kathy Lien写道。

“投资者希望叶伦能给出明确的升息路线图，但她甚至都没有提到9月升息可能性是否加大。”

相比美元，英镑走势则完全不同。在英国强劲薪资支持英国央行升息可能性后，隔夜英镑大涨。

英镑兑美元在亚洲盘刷新七个月高位1.5852美元，最新报1.5842，日内上涨约0.1%。

大宗商品方面，在美国政府数据显示上周汽油库存和馏分油库存增加后，原油期货下跌，不过美元走弱及中东持续动荡的担忧抑制了跌势。

布兰特原油期货跌0.3%至每桶63.67美元；美国原油期货亦跌约0.5%至59.61美元。

现货金则升约0.1%至每盎司1,186.76美元，亦受惠于美元走弱。(完)

(编译 张涛/汪红英/刘秀红/戴素萍 审校 张荻/王丽鑫/龚芳/李爽)

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