亚股连续第三天上扬 关注中国和希腊形势

路透香港6月19日 - 亚洲股市周五连续第三天上涨，同时美元仍处于守势，因投资者押注美国利率上升速度可能没有预期那么快。

“这消除了亚洲市场近期面临的一个不确定性的来源，对后市应该是一个利好因素，但希腊问题将遏制乐观情绪，”三菱UFJ金融集团驻香港策略师Stephen Chiu称。

先前几个月美国经济温和复苏，曾引发外界担心美联储在周三会议会采取强硬立场；但联储的审慎基调让市场感到释然，促投资人买进风险资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%，日股日经指数.N225涨0.9%，脱离周四所及的一个月低点。

美国主要股指.SPX .DJI周四跳升约1%，Nasdaq指数.IXIC跨越网络股时代创下的上一个里程碑，刷新盘中纪录高位。

尽管分析师研判美联储仍可望于9月进行全球金融危机以来的首次升息，但美国联邦基金利率期货等固定收益衍生品市场预期12月才首次升息。

“市场的结论似乎是美联储今年只会加息一次，而非(周三政策会议结束前)已经反映的预期升息两次，”三井住友银行的首席策略师Daisuke Uno说。

市场愈发认为美国升息轨迹将较缓慢，这一预期导致美元兑一篮子货币下跌，美元指数在一个月低点附近徘徊。

虽然亚洲市场情绪乐观，但投资者正在密切关注中国股市持续震荡走势。中国指标股指早盘已下跌逾3%。

按目前的水平计算，沪综指.SSEC本周将创出2008年10月首周全球金融危机期间以来的最大单周跌幅。

中信里昂证券策略师最近在报告中指出，市场涨势比2007年脆弱，当时经济过热，以名义20%的增速成长，但这次的主要推动力量是一种强烈的信任，即相信政府有使经济免于大幅下挫的能力。

下周另一个可能影响市场的因素是，欧元区将在下周一召开紧急会议。欧元区财长本周四未能与希腊就改革换资金协议取得突破性进展。

债券方面，美国10年期公债收益率报2.33%，日本可比公债收益率报0.44%。

大宗商品方面，油价略微下跌，但产量充足基本符合需求。

美国原油期货小跌至每桶60.41美元，布兰特原油下滑0.08美元报每桶64.18美元。

现货金在每盎司1,199.15美元左右波动。(完)

(编译 许娜/张若琪/汪红英/李爽 审校 戴素萍/于春红/蔡美珍/高琦)

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