亚股连续第三天上扬 关注中国和希腊形势

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港6月19日 - 亚洲股市周五连续第三天上涨，同时美元仍处于守势，因投资者押注美国利率上升速度可能没有预期那么快。
“这消除了亚洲市场近期面临的一个不确定性的来源，对后市应该是一个利好因素，但希腊问题将遏制乐观情绪，”三菱UFJ金融集团驻香港策略师Stephen Chiu称。
先前几个月美国经济温和复苏，曾引发外界担心美联储在周三会议会采取强硬立场；但联储的审慎基调让市场感到释然，促投资人买进风险资产。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%，日股日经指数.N225涨0.9%，脱离周四所及的一个月低点。
美国主要股指.SPX .DJI周四跳升约1%，Nasdaq指数.IXIC跨越网络股时代创下的上一个里程碑，刷新盘中纪录高位。
尽管分析师研判美联储仍可望于9月进行全球金融危机以来的首次升息，但美国联邦基金利率期货等固定收益衍生品市场预期12月才首次升息。
“市场的结论似乎是美联储今年只会加息一次，而非(周三政策会议结束前)已经反映的预期升息两次，”三井住友银行的首席策略师Daisuke Uno说。
市场愈发认为美国升息轨迹将较缓慢，这一预期导致美元兑一篮子货币下跌，美元指数在一个月低点附近徘徊。
虽然亚洲市场情绪乐观，但投资者正在密切关注中国股市持续震荡走势。中国指标股指早盘已下跌逾3%。
按目前的水平计算，沪综指.SSEC本周将创出2008年10月首周全球金融危机期间以来的最大单周跌幅。
中信里昂证券策略师最近在报告中指出，市场涨势比2007年脆弱，当时经济过热，以名义20%的增速成长，但这次的主要推动力量是一种强烈的信任，即相信政府有使经济免于大幅下挫的能力。
下周另一个可能影响市场的因素是，欧元区将在下周一召开紧急会议。欧元区财长本周四未能与希腊就改革换资金协议取得突破性进展。
债券方面，美国10年期公债收益率报2.33%，日本可比公债收益率报0.44%。
大宗商品方面，油价略微下跌，但产量充足基本符合需求。
美国原油期货小跌至每桶60.41美元，布兰特原油下滑0.08美元报每桶64.18美元。
现货金在每盎司1,199.15美元左右波动。(完)
(编译 许娜/张若琪/汪红英/李爽 审校 戴素萍/于春红/蔡美珍/高琦)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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