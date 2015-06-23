亚股获得支撑 因希腊有望达成协议

路透东京6月23日 - 亚股周二延续涨势，之前中国发布的制造业活动指数显示企稳迹象，希腊最新预算提案，也点燃该国避免违约并在本周稍后达成协议的希望。

汇丰(HSBC)/Markit周二公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，中国6月制造业PMI初值升至49.6，连续第四个月位于荣枯线下方但为三个月高点，5月终值为49.2。

Markit经济学家Annabel Fiddes表示，6月中国制造业PMI初值的分项表现有好有坏。新订单总体有小幅回升，采购活动亦有所上升，但制造业企业继续减员，就业指数创下六年多低点，这预示着，由于国内外需求持续相对低迷，企业对增长前景并不太看好。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%。中国股市在PMI数据出炉后上涨，沪深300指数.CSI300上升0.7%，沪综指.SSEC涨0.2%，这两个指数上周均重挫逾13%。中国股市周一逢假期休市。

日本股市日经指数.N225跳升1.5%至15年新高，因投资者买回一些在之前三周下跌期间卖出的股票。

“希腊问题似乎将有所突破，这真是在提振市场人气，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

“但这些涨势并不是基于基本面因素。上档压力可能沉重，因为对全球经济成长的疑虑犹存，”她说。

美国股指期货涨约0.2%，美股周一劲扬，其中Nasdaq指数收在纪录高位。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)称希腊的提议是“积极进展”，并称争取周三晚间欧元集团财长批准改革换资金计划，并在周四上午提交欧元区领导人最终批准。

股市上扬，尽管乐观的美国数据巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍可能最早9月升息的预期。

全美不动产协会(NAR)周一公布， 美国5月成屋销售急升至五年半高位，按月增长5.1%，年率为535万户，进一步证明第二季经济活动在年初萎缩后正在累积动能。

美元兑日圆日内上涨约0.2%，至123.61日圆，但仍大大低于本月稍早所及13年高位125.86日圆。

欧元兑美元下滑0.2%，至1.1313美元，脱离上周四所及一个月高位1.1440美元，因一些人担心，希腊债务危机虽取得积极进展，但并不能确保最终能够有解决方案。

“尽管势头似乎变好，但如果在6月30日最后期限前，延展计划的协商没有取得进展，欧洲央行可能被迫增加对希腊资产的扣减率，这可能进而加剧资本控制的必要，”巴克莱的分析师称。

避险的固定收益资产需求下降，美债收益率随之上涨；对美国今年将升息的预期心理也打压美债价格。指标10年期美债收益率最新报2.38%，高于上日的收盘价2.36%。

大宗商品方面，美国原油期货跌约0.3%，至每桶60.21美元，因全球石油供应过剩担忧重燃，不过预计美国国内原油库存下降给油价带来支撑。布兰特原油期货跌0.2%，至63.24美元。(完)

(编译 王颖/杜明霞/李爽/刘秀红/王丽鑫；审校 蔡美珍/高琦/王颖/王兴亚/李婷仪)

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