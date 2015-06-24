日股日经指数创18年半新高 美元走强

路透悉尼6月24日 - 亚股周三试图连续第六个交易日上涨，因投资者对希腊能否达成债务协议持乐观看法；与此同时，美元持坚，因美国升息前景重新成为关注焦点。

日股日经指数.N225领涨，录得0.5%的涨幅并突破20,000点关口，达到1996年底以来未企及的水平。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.13%，过去六个交易日累计升幅为约2.9%。

中国股市在上周大跌后，官方让焦躁不安投资人冷静下来的努力似乎已使信心回稳。上海股市.SSEC上涨1.6%，但交投仍震荡。

美股升势不大，但仍足以让Nasdaq指数涨至纪录高位。道琼工业指数.DJI周二小升0.13%；标普500指数.SPX涨0.06%；Nasdaq指数.IXIC则升0.12%。

风险胃纳增强，此前希腊左翼政府周二表示，相信议会将批准其与债权人的债务协议，尽管一些议员非常愤怒，指责政府对撙节压力低头。

欧盟财长周三举行会议，讨论是否把计划交付欧元区各国最高当局。若上交计划，希腊议会可能最快在本周末就进行表决。

这已足使债市投资人推低希腊10年期公债收益率GR10YT=TWEB60个基点，意大利和葡萄牙公债收益率降幅紧追在后。

反观美债收益率却是上涨，受经济数据普遍乐观，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。

鲍威尔这番话对债市不是好消息，因其预计美国今年可能仅升息一次<0#FF:>。10年期美债收益率上升至一周半最高的2.43%。

“市场显然已把希腊和债权人之间的进展解读为消除了一个不确定性来源，让美联储官员可以在9月开始升息，”澳新银行(ANZ)分析师称。

在这些因素扶助下，此前美元指数.DXY创5月底以来单日最大涨幅。

美元/欧元的涨势尤强，欧元/美元已从本周本周初的1.1410高点跌至1.1176。欧元/日圆跌至138.34，此前从140日圆下跌。

美元/日圆走坚，报124.86，远高于近期低点122.46。

大宗商品市场方面，在美国库存数据公布前，油价出现反弹。数据料显示汽油需求强劲。

美国原油期货升0.11美元至61.12美元，布兰特原油升0.10美元至64.55美元。

美元走升则打压金价，现货金跌至1,176.90美元。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/王颖/张若琪 审校 许娜/于春红/王丽鑫/艾茂林)

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