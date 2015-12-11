亚股周线恐收跌 人民币触及四年半低位

路透东京12月11日 - 亚洲股市周五下挫，周线恐收低，因原油价格下挫加剧了全球增长放缓担忧，与此同时人民币触及逾四年最低。

在下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议前，油市供应过剩及中国增长降温给众多资产市场带来压力。中国是全球最大的大宗商品消费国。市场普遍预计，美联储下周可能加息。

中国人民币兑美元中间价周五创下逾四年最低，表明在人民币加入国际货币基金(IMF)货币篮子之后，中国当局允许人民币贬值。

中间价走低，也提出了央行想要人民币贬值多少的问题。

人民币兑美元即期周五早盘触及6.4515元，创逾四年新低，失守8月11日一次性贬值以来的最低点6.4510元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早涨幅，最新下跌约0.4%，本周料下跌2.7%。

中国股市走低，等待本周六即将公布的一连串经济数据。

沪深300指数.CSI300跌0.8%，沪综指.SSEC跌0.9%。

日经指数.N225受隔夜美股上涨及日圆走软提振，逆势上涨0.9%。但本周仍可能录得1.4%周线跌幅。

美元指数上涨约0.1%至98.044，但周线或下跌约0.3%，此前投资者削减美元多头头寸，静待下周美联储政策会议。市场普遍预期届时美联储将进行近十年来首次升息。

联邦基金期货预估美联储将于12月15-16日会议升息的机率为85%。近期一次路透调查也显示，所有与美联储有交易关系的18家经纪商中，有17家预期美联储将升息。

欧元/美元小跌约0.1%，至1.0933美元，但周线仍上涨约0.4%，此前欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对美国与欧洲货币政策分歧的程度提出质疑。

美元/日圆上涨0.4%至122.07，但周线仍下跌约0.8%。

尽管本周美元表现疲弱，美国原油期货受供应过剩担忧影响仍接近2009年低点，该期约下跌0.8%，至每桶36.47美元。布兰特原油跌0.7%至39.47美元。

美元走软和商品价格走低“正常情况下并不会协同发生，因为美元下跌通常会推高商品价格，但从这周的走势看起来，没有任何因素抵得过仓位调整”，BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien在客户报告中写道。

南非兰特兑美元跌至纪录低点，此前南非总统祖马突然免除了受人尊敬的财长Nhlanhla Nene的职务。

兰特兑美元最低降到15.4895，最新报约15.3740。（完）