美元、墨西哥披索及亚股均下跌 因大选中特朗普暂时领先

路透悉尼11月9日 - 美元在周三亚洲交易时段下跌，股市逆转而下，因美国大选中新的出口民调均显示，双方选情咬的很紧，导致投资者纷纷涌向避险资产。

汇市表现最为激烈。墨西哥披索成为大选人气试金石，因共和党候选人特朗普的贸易政策被视为将有损墨西哥倚重出口的经济。

媒体预测，截至0235GMT特朗普拿下136张选举人票居于领先，希拉里104张。胜选需要赢得270张选举人票。

随着结果即将揭晓，胶着的选情导致墨西哥披索大幅波动，尤其是关键战场州佛罗里达州特朗普处于微弱领先地位。

“到现在为止，佛罗里达州是亚洲早盘时的一个大看点。谁领先谁落后来回拉锯了至少4-5次，”Saxo Capital Markets的机构客户交易主管Christopher Moltke-Leth说。

“最敏感的货币之一墨西哥披索今早走势极为波动。”

美元兑墨西哥披索急升逾6%，尽管交易员警告称情势瞬息万变。

但美元兑日圆的表现则大大不同，兑日圆跌2.4%至102.72日圆。欧元则上涨1%至1.1130美元。

美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0

市场即时反应图表：tmsnrt.rs/2fXfo0L

路透实时报导：here

亚股起初是上涨，但随着更多美国大选结果出炉，亚股回跌逾1%；美股期货回吐涨幅，下跌逾3%。

特朗普在关键的佛罗里达州、弗吉尼亚和俄亥俄州略微领先；这些州的投票结果可能会决定谁入主白宫。

**特朗普略微领先**

美国50个州中已有超过三分之二完成投票，俄亥俄、佛罗里达、北卡罗来纳、宾夕法尼亚、新罕布什尔和弗吉尼亚州的选情十分胶着，这些州可能对谁胜选总统起到决定性作用。

市场一直倾向于希拉里，认为她当选会保持现状。

美元转而走软，部分原因是分析师猜测特朗普若胜选将引发经济不确定性，从而降低美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的可能性。

“反之，特朗普胜选将引发严重的不确定性，至少一开始会不利于风险资产，然后可能阻止美联储在今年升息，”苏格兰皇家银行首席美国分析师Michelle Girard警告表示。

公债价格上扬，10年期美债收益率大跌至1.759%，此前一度触及1.8960%附近的六个月高位。

股市方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数转为下跌1.5%，日经指数.N225下挫2.2%。

商品市场方面，随着美元下跌，现货金上涨至每盎司1,308.00美元。

美国原油转为大跌1.34美元，至每桶43.63美元，布兰特原油下挫1.24美元，报每桶44.80美元。(完)