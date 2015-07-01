亚股持稳但谨慎情绪弥漫 欧元略跌

路透悉尼7月1日 - 亚洲股市周三弥漫谨慎情绪，因希腊成为首个对国际货币基金组织(IMF)欠款违约的发达经济体，接下来恐怕还将是令人不安的一天。

尽管希腊的事态发展不为人乐见，但在经过数周的协商后出现这样的结果，并未让投资者感到意外，欧元兑美元仅略跌至1.1136。

“有太多的不确定性、揣测、有真有假，导致许多市场走势迟滞；观望后续发展，”澳洲国民银行资深外汇策略师Emma Lawson表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在大幅震荡两天后，小升0.3%。

日股日经指数.N225小涨0.2%，为连续第二天小升，周一则急跌。

日本央行方面则有意外乐观的消息。其最新短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在6月当季意外改善，而且预计将继续上升，从而增强央行对经济增长正在积聚动能的看法。

中国的数据好坏参半，调查显示该国工厂活动迟滞，但服务业活动加速，表明仍在循序过渡至较以消费为导向的经济。

中国股市今日盘初再度不稳，低开后又朝平盘回升。沪深300指数.CSI300跌0.3%，沪综指.SSEC跌0.6%。

这两项指数周二均跳涨，因中国政府阻止近来股市卖压的努力似乎发挥作用。降息、让地方政府养老基金入市买股，以及对机构投资者的幕后“窗口指导”等传闻，都帮助安抚市场的不安情绪。

美国股市方面，道琼工业指数.DJI周二小涨0.1%，标准普尔500指数.SPX升0.3%，Nasdaq指数.IXIC升0.6%。

IMF确认希腊未偿还贷款，可能进一步逼近退出欧元区后，市场的立即反应不大。

希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对国际货币基金组织(IMF)违约的命运。希腊政府要求欧洲伙伴国向其提供新的援助，愿意取消公投以吸引债权人回来继续谈判。

欧元区财长周三稍晚将开会，讨论希腊总理齐普拉斯所提出最新两年贷款，以支付累计将近300亿欧元债务的要求。

投资者仍对某个阶段达成协议，希腊能续留欧元区抱有希望，这令汇市相对处于区间交投。美元指数上涨0.08%至95.568，从周二的低点94.847反弹。

美元/日圆最新持于122.50日圆，从隔夜所及的五周低点121.93回升。

大宗商品方面，油价在周二劲升，以可观的涨幅告别第二季后回落。布兰特原油下跌0.51美元，至每桶63.08美元，美国原油下滑0.67美元，报每桶59.80美元。(完)

(编译 李爽/戴素萍/张若琪/陈宗琦；审校 许娜/杜明霞/李婷仪/王丽鑫)

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