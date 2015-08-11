美元上扬 中国央行宣布完善人民币兑美元中间价报价

路透悉尼8月11日 - 美元周二上涨，因中国允许人民币汇率跌至2012年以来低位，此举可能增强中国出口竞争力。

亚洲股市大多持稳，投资者权衡中国当局这项意外举措的影响。

今日中国央行确定的人民币兑美元中间价为6.2298元，周一为6.1162，并表示希望贬值2%。

市场对此做出的反应是抛售澳元。澳元兑美元下滑至0.7347美元，人民币消息公布前位于0.7430美元。

亚洲其他货币兑美元也走低，投资者对此的解读是，他们必须贬值，才能与中国展开竞争。

美元指数涨0.2%至97.339。欧元兑美元小跌至1.0990美元，美元兑日圆走坚至124.85日圆。

中国股市.CSI300.SSEC持稳，周一创下可观涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.45%，日股日经指数.N225升0.6%。

美国股市收高提振人气，道琼工业指数.DJI收涨1.39%，标准普尔500指数.SPX攀升1.28%，Nasdaq指数.IXIC收高1.16%。

谷歌(GOOGL.O)跳涨逾5%，市值大增250亿美元，此前宣布运营架构进行重大调整，成立名为Alphabet的控股公司并下设子公司，以将其核心网页广告业务与自动驾驶汽车等新业务分离开。

大宗商品市场方面，油价在周一大涨后出现回落。布兰特原油期货下跌0.29美元至每桶50.12美元，美国原油期货跌0.31美元至44.65美元。(完)

(编译 许娜/白云/杜明霞；审校 王丽鑫/张涛/郑茵)

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