亚洲股市上涨 市场期待中国放缓人民币贬值速度

路透东京8月13日 - 亚洲股市周四延续盘初涨势，美股尾盘反弹以及中国央行让人民币中间价贬值的速度放缓，鼓舞了投资者。

周四盘初时人民币跌幅较小，此前公布的人民币中间价依然低于昨日，但并不像一些人预期的那么低。

不过，交易商仍谨慎看待人民币可能跌至何种程度。消息人士向路透称，政界人士呼吁人民币贬值以刺激出口。

中国人民币兑美元中间价周四报6.4010元，较上日中间价跌1.1%。

人民币开盘小幅下跌，但指导价与交易价之间的差值大幅缩窄，因央行采取行动遏制大规模抛售。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，此前美股反弹，三个主要股指中有两个收高。

日股日经指数.N225上涨0.4%，未理会表现欠佳的资本支出数据。

日本开盘前公布的数据显示，6月核心机械订单较前月下降7.9%，高于预期，且为四个月来首次下滑。

本周中国人民币贬值后，避险资产政府公债的魅力上升，并压低美债收益率(殖利率)，打压美元。

但由于新债标售需求不旺，指标10年期美债价格由三个月高点下跌，收益率在亚洲时段报2.162%，美国收盘报2.130%。

投资者降低对美联储在9月16-17日会议上升息的预期，导致美元下跌。

短期美国利率市场价格暗示，投资者消化了下月不超过40%的升息机率。

“解除美元多仓的压力正在累积，目前焦点是这股趋势将持续多久。‘中国风险’已经令美联储9月升息的希望受到打击，接下来的数据可能进一步削弱联储紧缩政策的期望，”东京IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。

美元/日圆上涨约0.1%，至124.35日圆。欧元/美元持于1.1154美元，此前于周三触及一个月高点1.1215美元，受助于欧元作为融资货币的人民币及其他新兴市场货币的利差交易解除头寸。

在大宗商品方面，现货金下跌约0.2%，报每盎司1,122.20美元，此前金价连续五日上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑约0.8%，至每吨5,145.50美元，跌向上日触及的六年低点5,062美元。

隔夜原油期货上涨，因美国库存增幅低于预期，但仍距离本周因人民币贬值忧虑而触及的六年低点不远。美元原油跌约0.1%，报每桶43.28美元，布兰特原油涨约0.2%，报每桶49.75美元。(完)

(编译 孙国玉/许娜/李春喜/陈宗琦；审校 蔡美珍/杜明霞/王丽鑫/王兴亚)

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