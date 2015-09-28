（更正）亚洲股市在谨慎情绪中走低 美元巩固涨幅

(更正：因英文原文有误，内文第三段日本工业生产数据的公布是在日本当地时间“周三”，非“周二”)

路透东京9月28日 - 亚洲股市周一下滑，因美股上周五走势不佳，且即将迎来重要经济指标；美元则巩固兑日圆和欧元的涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数基本持平。沪综指.SSEC跌0.3%。韩国、香港和台湾金融市场周一逢公共假日休市。

日本股市日经指数.N225跌1.1%，市场在诸多数据公布前保持谨慎，这些数据包括周三的日本工业生产、周四的财新中国采购经理人指数(PMI)、以及周五的美国非农就业数据。

“投资者不会进行大手笔押注，直到他们消化好这些关键数据的影响后，所以本周市场的交投料无明确方向，交易量也很可能清淡，”大和证券策略师Takuya Takahashi说。“如果这些数据优于预期，市场有可能在下周开始反弹。”

周五，美国股市标普500指数.SPX回吐美联储官员讲话带动的涨幅，在生物科技类股跌势引领下小幅收低，Nasdaq综合股价指数.IXIC收低1%。但道琼工业指数.DJI上涨0.7%。

美联储主席叶伦周四的讲话重新激起对美国将在今年年底前升息的预期，缓解了全球经济放缓疑虑，对美元和风险资产构成支撑。

美国上周五公布的GDP数据显示，美国经济第二季增长幅度超过之前的估计，因消费者支出和建筑业改善，支持美国在今年稍晚加息，但9月部分数据也提醒决策者要谨慎行事。

目前的关注焦点转向本周五的美国非农就业数据，市场希望从中判断美国的劳动力市场强劲程度是否足以支持美联储收紧货币政策。

美元兑日圆基本持平于120.48。上周五曾涨至两周高位121.24，因美国公债收益率在强劲美国GDP数据及美联储年内升息预期提振下上升。

欧元亦持稳，兑美元报1.1187，上日跌0.3%。

“价格走势方面，我们仍认为美元兑新兴市场货币将继续表现优异，因为对中国经济增长、资金外流和政策不透明的担忧，使得风险溢价居高不下，”巴克莱策略师写道。

“我们预计，与发达国家货币相比，美元将升值，尤其是兑欧元，因为我们认为欧洲央行年底前将不得不放松货币政策，以达到通胀目标。”

大宗商品方面，股市低迷人气蔓延，美国原油期货下跌0.6%至每桶45.42美元，布兰特原油期货下跌0.9%至48.15美元。

铜价小涨，但仍守在一个月低位附近。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小升0.4%至每吨5,044.50美元。铜价周四触及近5,000美元的四周低位，接近上月所及六年低位4,855美元。

“过去几个月的回升只是昙花一现。”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Daniel Hynes说道。

“这凸显围绕中国经济增长的谨慎情绪升温，以及对铜市的影响，无论供应面如何。本周的PMI数据将是非常关键。”

金价持稳，之前因美元走强而受挫，现货金持平报每盎司1,146.70美元，上周五跌0.7%。

铂金下滑0.1%至942.25美元，缓步跌向上周所及的六年半低点924.50。继大众汽车爆出排放丑闻后，人们担心波及铂金需求。(完)