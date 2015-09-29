亚股创三年半低点 受中国经济担忧拖累

路透东京9月29日 - 亚洲股市周二创三年半低点，美元表现低迷；美股隔夜大跌，此前中国数据疲软令市场重燃对中国经济的担忧。

大宗商品表现不佳，对商品需求疲软的担忧推动商品价格隔夜创下多年低点。商品贸易公司嘉能可(0805.HK)的H股周二下挫约28%，此前其在伦敦上市的股票也因债务担忧拖累而暴跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫2.2%，触及2012年6月来低位，并且在中国股市开盘下滑后扩大跌幅。

中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC双双下跌1.8%。

日本股市日经指数.N225重挫2.8%至八个月低点。

“目前很多亚洲股市下跌，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King表示。

“令人失望的中国工业企业利润数据继续加深增长忧虑，许多投资者正在针对日股了结获利，坐守现金和替代投资，或者是把资本汇回西方市场，这是一场明显的避险资金流动。”

中国国家统计局周一公布，8月规模以上工业企业实现利润总额4,481.1亿元人民币，同比下降8.8%，创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅。

美股三大主要股指周一全部大幅收挫。标普500指数触及一个月低点，因美国8月消费者支出数据正面，引发有关美联储可能在全球经济疲弱之际升息的担忧。

美联储在本月稍早会议上推迟升息，指出全球经济不振，尤其是中国。

但纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，联储仍有可能在今年升息，最早可能10月就行动。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)也暗示支持年内升息，不过芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的立场似乎要温和很多。

“市场之前就听说过这种说法，鉴于股市当前处于承压状态，升息说法很难引起重视，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow在周二发给客户的报告中称。

美国定于周五公布的非农就业数据料将为美国升息时点提供更多线索，并为疲弱的美元带来支撑。

目前随着投资者转向固定收益资产寻求避险，美国公债收益率偏低，继续令美元承压。

美国指标10年期公债收益率报2.084%，低于周一收盘水平2.095%。

美元兑日圆下跌0.2%左右报119.70日圆，远远低于上周五高点121.24。欧元兑日圆跌0.1%左右至134.68日圆。

欧元兑美元小升约0.1%至1.1252美元，进一步远离上周五触及的低点1.1116。欧元区周三将公布9月通胀数据初值，据路透调查显示，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)或与上年同期持平。

美元指数跌约0.1%至95.905，延续上日跌势，上日为下跌0.4%。

原油期货企稳，隔夜下跌近3%，因悲观的中国数据引发了对全球需求的担忧。

美国原油期货涨0.1%左右至每桶44.46美元，布兰特原油期货LCOc1持平于每桶47.34美元。(完)