亚洲股市上涨 因美联储加息预期降温

路透东京10月6日 - 亚洲股市周二升至两周高位，因围绕美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年加息的预期降温，且石油和大宗商品价格反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.9%，触及9月18日以来最高水平。

日经指数.N225涨1.5%，继续从一周前触及的八个月低点反弹。

“两大持续隐忧已去其一，所以投资者敢于冒险，”三井住友信托银行资深投资官Masashi Oda，意指对美联储近期可能升息的预期。

“那些原先出于这些担忧而作空股市的人现在回补空仓，或将在一段时期内带来支撑。”

市场猜测日本央行可能扩大刺激计划规模以支撑低迷的经济，这为日股提供进一步的动力。这一猜测还推升了美元兑日圆。

日本央行周二开始为期两天的政策会议，外界广泛预期该央行将维持货币政策不变。不过不能排除出现意外情况的可能，而且日本央行正在承受需要其采取行动的更大压力。

该央行料在10月30日的下次会议上调降长期经济和物价预估。

12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定[nL3S1254LD]，该消息同样提振市场人气。

但一些分析师表示，该广泛计划的效益目前还极不明朗。

“市场似乎受到对政策举措方面的揣测所推动，其中包括TPP所带来的不确定效益，”三井住友资产管理首席策略师Hitoshi Ishiyama表示。

美联储官员曾表示，随着美国经济复苏，可能在今年升息。但美国上周五公布意外疲弱的就业数据，导致许多投资者放弃年底前升息的预期。

这拉抬了风险资产人气，这些资产长久来受到美元借贷成本恐将走升及中国经济放缓疑虑所打压。

美国股市隔夜上涨，MSCI明晟全球指数周一涨1.9%，触及逾两周最高水准。

美国股指期货周二在亚洲时段跌0.3%。

大宗商品价格回升迹象帮助缓解投资者对于全球经济放缓的担忧，并提振能源与资源类股。

布兰特原油期货周二涨0.2%至每桶49.33美元，隔夜上涨2.3%，受到美国汽油涨势带动，以及俄罗斯愿意与其他主要产油国商讨油市状况的消息的鼓舞。

布兰特原油进一步接近过去一个月来46-50美元区间的上档。美国原油期货近持平于每桶46.25美元，上日涨1.6%。

美元兑其他主要货币表现好坏参半，因美联储升息预期消退带来的阻力被积极的冒险意愿所抵消。美元指数持平于96.107。

美元兑日圆报120.51，日内上涨约0.1%；欧元兑美元报1.1174，日内下跌约0.1%。

澳洲央行一如市场普遍预期决定维持指标利率于2.0%不变，并称澳元汇率是因应大宗商品价格下跌进行调整。

利率决定公布后，澳元兑美元收复稍早温和跌幅，上涨约0.2%至0.7101，朝周一所及两周高位0.7112回升。(完)