油价反弹带动亚股持坚 关注日本央行政策会议

路透东京10月7日 - 亚洲股市周三持坚，因油价显露复苏迹象，从而支撑了资源类股和新兴货币，而日股在日本央行关键政策会议前变动不大。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%，触及近三周以来最高，较9月29日创下的三年低点累计反弹7.5%。

日股日经指数.N225近持平。

虽然日本近期经济数据疲软，对日本央行进一步推出刺激举措的揣测上升，但多数市场参与者认为，日本央行总裁黑田东彦目前倾向于按兵不动。

三井住友银行首席分析师宇野大介称，“我认为不会有政策上的改变，黑田东彦的记者会也不会透露出未来放松政策的迹象。美联储暂缓升息的预期上升，对市场的影响就类似于放松政策。目前坐享这种预期带来的好处显得更为明智。”

日本央行宣布维持货币政策不变。

上周五公布的美国非农就业数据意外疲弱，导致许多投资者降低了对美联储今年加息的预期。

这反过来又支撑了风险资产。在中国和全球经济增长降温之际，人们对美联储将收紧政策担心不已，这令风险资产承压。

过去24小时波动最明显的当属油价，油价上破关键阻力位后跳涨至一个月高点，非石油输出国组织(non-OPEC)成员国俄罗斯以及OPEC主要成员国沙特上周讨论了油市的消息传出后，激励市场。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称两国计划继续交换对油市的看法。

交易商对全球最大的两个石油出口国或采取措施缓解供给过剩寄予厚望，不过分析师警告道，两国对叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)的未来秉持不同看法恐阻碍双方合作。

布兰特原油触及一个月高点每桶52.47美元，在上日涨5.4%之后，今日亚洲盘继续上涨0.6%。

美国原油期货触及7月底以来最高，高见49.38美元。

现货银周二也跳涨至三个半月高点每盎司15.965美元，最新报在15.935。

这些走势都给商品货币和新兴市场资产构成支撑，它们此前深受中国增长放缓疑虑的打压。

巴西雷亚尔升至近三周高点，投资者寄望巴西总统罗塞夫通过内阁改组来强化政治联盟的努力将取得成功，这给雷亚尔带来助益。

澳元兑美元触及两周高位0.7178，加元兑美元升至1.3026加元，接近9月高点1.3013.

美元兑主要货币走软，因为对美联储年底前加息的预期减弱。

美元指数报95.48，略高于上周五所及低点95.218.

欧元兑美元报1.1267，接近本周高位1.12895.

日圆兑美元持平报120.26，日本央行会议决定公布在即。(完)