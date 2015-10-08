亚股微跌 但中国股市长假后大涨

路透东京10月8日 - 中国股市周四在结束一周假期后大幅上涨，试图追赶此前的全球市场涨势；与此同时，亚洲其它股市大多下跌，日本股市因数据疲弱而走低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%。该股指恐将结束此前因美联储今年升息预期消退而引发的一连六日涨势。

隔夜美股标普500指数.SPX升至三周高位，因生物科技类公司反弹。材料类股也在贵金属价格上涨的支撑下而上扬。

美联储9月决定不加息，因全球经济成长降温，且担心中国经济继续放缓。上周美国公布的非农就业报告疲软，促使市场降低对美联储今年晚些时候将升息的预期。

日股日经指数.N225跌0.7%，之前日本公布机械订单数据疲弱，且日圆上扬，打压市场人气。香港恒生指数.HSI跌0.6%，韩国综合股价指数.KS11微升0.1%，澳洲股指涨0.4%。

中国今日刚刚结束国庆长假，股市上扬，沪综指.SSEC涨3.6%。近几个月，对经济成长和政策的担忧令中国股市剧烈震荡。

“显然，中国假期开始以来出现的两个最重要的发展是美国就业数据表现疲弱，以及撇开英国来看，主要经济体的产出在8月似乎放缓，”Brown Brothers Harriman的全球外汇策略主管Marc Chandler写道。

“尽管许多市场参与者已经把美联储升息的预期时间推后到2016年3月，但许多美联储官员却继续暗示今年底前有升息的可能性。”

美联储9月会议记录将于今日稍晚公布，届时投资者可以从中推测美联储官员的想法。美联储在9月会议上没有升息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也将在周四稍晚发表讲话。

自从疲弱的美国就业数据令短期内美联储升息机率下滑后，美元走势呈现不稳。美元兑日圆料连续第三日下跌，日本央行周三维持货币政策不变令日圆获得新的提振。

美元兑日圆下滑0.1%至119.915，从周二触及的本周高位120.575回落。

欧元兑美元上涨0.2%至1.1255，收复隔夜因德国工业生产数据低于预期录得的部分跌幅。

英国工业生产数据乐观提振英镑，英镑兑美元持于上日触及的两周高点1.5340附近。

澳元及加元等商品货币兑美元也守得不错，因对于美联储政策的预期转向，推升全球风险胃纳以及原油等商品价格。

澳元兑美元报在0.7187美元，隔夜达到三周高点0.7235附近。澳洲央行本周稍早维持利率不变，而且语调较预期强硬之后，澳元获得一些支撑。

原油恢复上涨，此前美国政府报告显示库存大增，短暂抑制了油价涨势。美国原油上涨4%，至每桶48.00美元，从周三所及两周半高点49.71美元小幅滑落。(完)