亚股表现亮丽 因美联储会议记录显示其不急于升息

* 美联储9月会议记录凸显出对全球经济的担忧

* 原油扩大涨势，之前PIRA预计年底油价在每桶70美元

* 美元下跌，因投资者减少对2015年升息的押注

路透东京10月9日 - 亚洲股市周五上涨，从油价跳涨和美股上扬获得线索；之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)最新会议的记录削弱了即将升息的预期。

美联储会议记录显示，政策制定者担忧全球经济放缓可能威胁到美国经济前景。但他们称，海外市场动荡并未“实质性改变”经济前景，他们上月选择暂不升息。

由于证实在全球经济成长放缓之际，政策制定者并不急于收紧货币政策，高风险资产市场进一步得到提振。该市场此前就曾因美联储9月延迟升息而上扬。

“有关美国即将升息的传闻，一直是投资者长时间以来的心头病，现在随着这种担忧的减退，投资者风险偏好得以提升，”东海东京证券首席策略师中井裕幸称。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨1.6%，本周有望实现6.7%的强劲涨幅。

标准普尔500指数.SPX周四收于七周高位，e-迷你标普500指数期货ESc1在亚洲交易时段小跌约0.1%。

日本股市日经指数.N225上涨0.8%，本周有望累计上升3.1%。

美国9月非农就业数据意外疲弱，促使很多投资者怀疑美联储在2016年之前不会实施2006年来首次升息。

周四出炉的数据显示，截至10月3日当周，美国一周初请失业金人数降幅超过预期，降至42年低点附近，令就业市场状况改善最终将促使美联储行动的看法维持活力。

不过，美元随着近期美联储升息预期消退而下滑，美元指数.DXY在亚洲时段跌约0.1%至95.269，周线可能下滑0.6%。

欧元兑美元EUR=持稳于1.1278，周四曾升至三周高位1.1328；美元兑日圆JPY=则持稳于119.93。

新兴市场货币亦受到美联储低利率政策可望维持更久一阵子的预期所提振，印尼卢比 IDR=ID升逾3%。

油价上涨至三个月来高位，此前能源预测机构PIRA Energy Group周四称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元。

原油期货延续隔夜涨势，布兰特原油LCOc1涨0.4%至每桶53.32美元，美国原油涨0.6%至49.70美元。

现货金XAU=约涨0.5%至每盎司1,144.56美元，周线可望上扬约0.6%。金价在美联储会议记录公布后走势震荡。美国推迟升息，短期内可能支撑金价。(完)