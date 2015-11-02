亚股走低 中国制造业数据疲弱引发增长疑虑

路透东京11月2日 - 亚洲股市周一下滑，此前中国发布疲软的制造业调查数据，引发全球增长疑虑；美元兑日圆则因风险偏好减弱而小幅回落。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.6%。

中国股市早盘下滑，沪综指.SSEC跌0.7%，香港恒生指数.HSI跌1%。

官方媒体报导称，警方已逮捕一家香港基金的两名高管，两人被指从不合规定的期货交易中获利数以亿计美元。

财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

周日公布的中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)与上月持平，为49.8%，低于路透调查的预估中值为50，连续三个月在荣枯线以下，呈现胶着状态。

澳股S&P/ASX 200指数跌1.4%，日经指数.N225跌1.7%。

“全球市场的担忧引发了抛售潮，经历了上周涨势的市场有获利回吐倾向，”大和证券驻东京的资深技术分析师Hikaru Sato称。

美元兑日圆跌0.2%至120.435日圆，东京股市的下跌令风险偏好降温，对避险货币日圆有利。上周五日本央行维持政策不变，原先预计该行会放松政策并抬高美元的投资者预期落空，之后美元处于守势。

除了美国联邦储备委员会(美联储/FED)之外，多数央行都有放松政策的倾向，本周焦点集中在周五公布的非农就业报告等美国数据上，以及这些数据如何影响美联储的利率立场。

美联储10月虽未升息，但却为12月升息敞开大门而引发轰动，再次彰显了美联储与欧洲央行和日本央行等其他央行截然不同的货币政策立场。

“美国经济数据对12月FOMC决定举足轻重，可能导致未来几周外汇及利率更剧烈波动，”巴克莱策略师写道。

“10月的FOMC声明要比我们预期的强硬一些，而且关于全球风险的评述已经去除，我们认为FOMC明显意在将12月升息提上日程。”

欧元兑美元涨0.3%至1.1028，上周五在疲弱美国核心个人消费支出(PCE)物价指数公布后上涨。

澳元/美元上升至0.7140。

大宗商品市场方面，原油价格下滑，未能守住上周五因美国活跃钻机数下降而推动的涨势。美国石油产量可能减少，但全球原油和油品供应继续增长，重压市场。

美国原油跌0.5%，报每桶46.36美元。

现货金触及每盎司1,134.60美元的四周低点，受挥之不去的美联储升息疑虑所伤。(完)