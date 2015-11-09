亚洲股市有涨有跌 非农就业报告发布后美元上涨

路透东京11月9日 - 亚洲股市周一表现参差不齐，日本和中国股市上涨，强劲的美国非农就业报告提升了有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月份可能加息的预期，继而推动美元指数周一创七个月高点。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加27.1万个，创2014年12月以来最大增幅。美国10月失业率降至5.0%，为2008年4月以来最低水平。

美联储不久后将进行近十年来首次升息以及结束长达七年的宽松货币政策的前景，对一些高风险资产构成压力。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.8%，澳洲股市受大宗商品价格走低拖累挫跌1.5%。韩股综合股价指数.KS11跌0.3%，香港恒生指数.HSI小跌0.2%。

日股日经指数.N225则上扬1.9%，此前日圆兑美元明显走软。

沪综指.SSEC上涨1.8%，因中国证监会表示近期将重启A股首次公开发行(IPO)。

周日中国公布贸易数据令人失望，数据显示政府还需采取更多举措来刺激内需。

最近几个月，围绕美联储加息时间的不确定性打压金融市场，一些投资者担心美国加息将不利仍未站稳脚跟的全球经济。

但部分亚洲股市跌幅有限，跟随美股走势。美股周五从跌势中反弹，终场几乎收平盘。

“美联储主席叶伦周四在国会发表证词陈述时，坚持对12月加息的预期，然后周五非农就业报告又远超预期，所以2015年可能就像年初预期那样，至少有一次加息，”IG市场策略师Evan Lucas表示。

“这种重新调整另一个有意思的地方，是市场还没有达到‘发疯’或‘歇斯底里’的状态。时间能说明一切，但NFP周五非农就业报告后的有序走势说明市场将会坦然接受美联储小幅升息。”

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，利率期货交易定价显示，美联储下个月升息的机率为70%。

美元指数持于七个月高位99.345附近。

美元兑日圆升至两个半月高位123.46。欧元兑美元持稳于1.0744，与上周五触及的六个月低点近在咫尺。

美国公债收益率上涨，支撑美元走强。受强劲的非农就业报告提振，美国公债收益率周五大涨，两年期美国公债收益率触及五年半高位。

油价小幅反弹，受逢低买盘支撑。此前因美元上涨而下跌。

美国原油期货上升0.4%至每桶44.51美元，周五下跌2%。(完)