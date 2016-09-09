亚股下滑 因朝鲜疑似核试验且欧洲央行决议令人失望

路透新加坡/东京9月9日 - 亚洲股市周五扩大跌幅，此前多方报道称朝鲜进行了核试验，与此同时，围绕欧洲央行(ECB)未来举措的不确定性导致全球股市和公债下跌。欧洲央行周四维持货币政策不变。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数继周四创下13个月高点后，今日下滑0.6%，令本周涨幅缩减到2.3%。该指数走势追随MSCI明晟全球市场指数的跌势。

欧洲央行周四维持利率在纪录低位不变，该央行总裁德拉吉在会后记者会上表示，央行将评估各种政策选项，以确保其史无前例的印钞计划能顺利落实。不过，央行未调整资产购买计划时限，到期日仍在3月底。

这令投资者失望，这些投资者原本预计央行会立即采取措施，包括延长或扩大当前计划的规模，或至少更明确地暗示未来将采取行动。

“德拉吉说道会上没有讨论延长资产购买计划这一议题，这令市场将此次会议的基调解读为鹰派，”AMP Capital的投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中说。

不过，通胀依然低于目标水平，以及德拉吉的其他鸽派言论都“暗示该央行可能在12月的政策会议上宣布延长量化宽松计划。该计划原本到2017年3月底到期，”Oliver还说。

在朝鲜疑似进行核试后，日本股市日经指数.N225回吐涨幅，转为下跌0.2%，本周可能以持平结束。

韩国综合股价指数.KS11亦因朝鲜疑似核试消息而扩大跌势。韩股开低0.7%，最新下跌1.3%。

中国股市沪深300指数.CSI300早盘下跌0.1%，沪综指大致持平。本周可能分别录得0.7%及1%的涨幅。

中国8月居民消费价格指数(CPI)涨幅创近一年来最低，逊于市场预期。

但8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅收窄，增添经济企稳迹象。

新证据来自中国周四公布的数据，显示该国8月进口意外增加，为近两年来首见，说明国内需求可能正在回暖。出口也显示改善迹象，下滑幅度小于预期。

香港股市.HSI是唯一上涨的亚洲主要股市，上涨0.9%，本周迄今共计上扬3.5%。港股受到中国资金源源流入的提振，因为投资者希望在深港通启动前抢占先机。

隔夜美股标普500指数.SPX下滑0.22%，受苹果(AAPL.O)下挫2.6%的拖累；不过能源类股.SPNY涨势抵消了多数其他板块的跌幅。

全球债市也受创，德国10年期公债收益率从周三的负0.118%升至负0.055%。

美国债券收益率亦跳涨，30年期公债收益率周四升至一个月高位2.328%，周五略微回落至2.2985%。

欧元兑美元在欧洲央行会议后一度升至1.1328，为8月26日以来高位，之后回吐涨幅，在1.1276附近持稳，但本周或升1.1%。

美元兑日圆跌0.4%报102.10日圆，部分回吐昨日因美国和日本公债利差扩大所录得的涨幅。美元兑日圆本周或跌1.8%。

随着欧洲央行会议结束，焦点现在转向美联储本月晚些时候的政策会议。

“非常不可能在9月升息，”瑞穗证券资深债券策略师HirokoIwaki说。

“但除非美联储发出信息，否则很难让市场预计年底前升息一次。因此他们可能会说类似考虑未来数月升息的话，”她表示。

油价回落，周四大涨逾4%至两周高位，美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存骤降逾1,400万桶，创1999年来最大单周降幅，因墨西哥湾地区的进口触及纪录低位，分析师将之归咎于热带风暴Hermine。

布兰特原油期货回落0.9%至49.53美元，本周仍累计上升5.8%，周四高见50.14美元。

美国原油期货下滑0.9%至47.21美元，本周有望上涨6.3%，周四高见47.75美元。

美元本周走势疲弱，给黄金带来提振。现货金本周上涨1%至1,338.47美元。(完)