亚股攀升且墨西哥披索跳涨 特朗普胜选机率降低

路透悉尼10月10日 - 亚洲股市周一走高，墨西哥披索攀升，因市场认为美国共和党总统候选人特朗普获胜的可能性降低。特朗普出言侮辱女性的丑闻继续发酵。

日本市场适逢假期休市，限制了盘初反应，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%。

澳洲股市涨0.2%，E-迷你标普500指数期货升0.3%。

特朗普面临竞选开始16个月以来最严重的危机，之前他侮辱女性的低俗言论视频曝光，加深他与共和党当权派之间的嫌隙。

美国总统候选人特朗普与希拉里在周日晚间举行第二次辩论，这似乎对投资者的想法没有立即产生影响。

总统竞选押注市场已降低了特朗普获胜的机率，知名预测专家Nate Silver的网站FiveThirtyEight认为，希拉里获胜的机率超过81%。

市场普遍认为希拉里由于推行中庸政策而被认为是已知因素，而特朗普具有的不确定性更大，人们不知道特朗普执政的话，对美国外交政策、贸易、经济，甚至是美联储的管理意味着什么。

特别是，特朗普计划征收关税并就北美自由贸易协定(NAFTA)重新谈判，这被视为对墨西哥和加拿大非常不利，这也是为何这两国货币在他胜选机率变化时出现波动的原因。

周一墨西哥披索和加元都上涨，美元兑披索下跌1.7%至19.00，美元兑加元下滑0.4%。

美元兑避险日圆持稳于103.00日圆。欧元兑美元几无变动，报1.1194美元。

**英镑处境危险**

英镑兑美元继上周五重挫后表现较为稳定，报约1.2430美元，不过交易商预计英镑波动性将更大，受对英国“硬性”退欧的担忧影响。

周一公布的一项调查显示，英国企业投资和信心在第三季触及四年低点。

“退出单一市场的不确定性，激起人们对英国经济未来命运，及其双赤字融资问题的巨大担忧，”澳新银行分析师表示。

“此外，英国政府近期在移民和欧盟立法方面的言论变得强硬，与此同时欧盟的立场也日趋强硬。”

人民币兑美元中间价周一报6.7008元，较上日的6.6778大跌230点。

人民币兑美元即期跌破关键心理支撑位6.7，触及六年低点。人民币在7月中旬也曾出现过类似下跌行情，促使国有银行出手强力干预，但投资者淡定看待这样的跌势，与以往此类波动引发市场不安的情况不同。

美国9月非农就业数据强劲，但还不足以增加美联储加息的风险，这让市场松了口气。

联邦基金利率期货暗示美联储11月行动的可能性不到10%，12月行动的可能性则升至65%左右。

美股方面，道琼工业指数.DJI上周五收低0.15%，标普500指数.SPX跌0.33%，纳斯达克指数.IXIC下滑0.27%。

大宗商品市场方面，油价周一早盘进一步下跌，因投资者趁上周强劲涨势了结获利。

指标布兰特原油期货跌0.44美元报每桶51.49美元。美国原油回落0.49美元报49.33美元。

现货金收复部分失地，报每盎司1,260.46美元，上周录得逾三年来最大单周跌幅。(完)