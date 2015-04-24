亚股涨至七年高点 受Nasdaq指数创纪录高位提振

路透东京4月24日 - MSCI明晟的亚洲股市指数周五升至七年新高，本周料录得涨幅，受美国Nasdaq指数涨至纪录高位提振。近来美国公布的经济数据没有起色，美元仍守在近来的区间内。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.2%，稍早触及2008年1月以来最高点。本周该指数累计涨0.4%。

日股日经指数.N225下跌0.7%，但本周至今仍上扬近2%。日经指数周四触及15年高位。

“该指数涨得太快，可能会有短线修正，”大和证券技术分析师Hikaru Sato称。

美国股市Nasdaq指数周四升越2000年3月创下的前次纪录高点。

但美国请领失业金人数、制造业和房屋销售数据疲弱，与股市的耀眼表现形成反差。

3月新屋销售锐降11.4%，降幅超过预期，再加上全球制造业数据令人失望，再次让人质疑美国经济力道是否足以让美联储一如预期在今年加息，并让投资者有理由减少美元多仓。

“显然市场在推迟对美联储加息时间的预期，”巴克莱亚太外汇策略部主管Mitul Kotecha本周到访东京时表示，“确实有些情况让客户感到紧张。”

他表示，尽管美联储似乎不太可能在6月加息，但是否会在今年晚些时候加息全看经济数据表现。

“美元涨势减退是暂时现象，年底前可能会走强，”他说。

美元兑日圆日内持稳于119.56，低于海外市场高点120.10。

欧元兑美元报在1.0789，日内下跌约0.3%，但高于海外市场低点1.0666，此前有迹象显示希腊在取得新融资方面有所进展。

德国总理默克尔周四表示，必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄。目前外界非常担忧希腊即将无钱可用。

油价本周料录得涨幅，但已脱离海外市场高点，此前沙特及盟友持续在也门进行轰炸，令人担心中东原油供应安全。

布兰特原油周四触及每桶65.58美元的12月以来高点，但最新下跌0.5%至每桶64.56美元。美国原油下跌约0.6%至每桶57.40美元。

金价料连续第三周下跌，因市场笼罩着美联储升息时点的不确定性。现货金日内小幅下跌至每盎司1,191.20美元。(完)

(编译 李春喜/王兴亚/李爽/张明钧; 审校 白云/许娜/张若琪)

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