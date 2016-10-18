亚股上扬 油价走坚及美元持稳带来提振

路透香港10月18日 - 亚洲股市周二上扬，归因于油价反弹和美元整理近期涨势，不过潜在风险偏好有些谨慎，因担心资本流出及数据疲弱，尤其是中国的数据。

中国B股.SSEB市场将备受关注，周二该股指上涨约0.8%，周一重挫逾6%，因担心人民币继续走贬。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘上涨0.5%，澳洲指标股指涨0.4%，港股恒生指数.HSI开高。

“港股应能在当前水准找到一些支撑，尽管电信和地产行业的前景疲弱，以及对人民币贬值的担忧持续，将有碍股市大幅上扬，”丰盛金融集团基金经理黄国英表示。

美国总统竞选活动进入冲刺阶段。在上周疲弱的贸易数据公布后，对中国经济的担忧加深。市场的风险厌恶情绪上升。这些都迫使投资者在今年第三季风险资产劲扬后削减仓位。

据国际金融协会(IIF)数据，上周流入新兴市场的日资金量急剧下滑，七日移动均值跌至2015年8月中国意外安排人民币贬值以来的最低位。

“本周开局非常安静，大多数货币仍区间波动，但不要被这种平静的感觉欺骗了，市场可能呈现爆炸式走势，”外汇经纪商OANDA的资深交易员Stephen Innes称，他指的是目前存在大量宏观经济风险。

美国12月升息可能性增加，使新兴市场面临的不利因素增加。美国升息机率上升，已经推动10年期美债收益率本月迄今上涨25个基点，并提振美元。

美国股市周一收低，因油价下滑拖累能源类股。美国股指期货在亚洲盘持平。

主要货币限于区间交投，因美国经济数据表现沉闷，且缺乏新的触发因素。

“区间交投走势持续，104日圆水准构成很大阻力，”外汇研究公司Global-info Co的董事Kaneo Ogino表示，“只是短线投资者在市场进行操作。”

美元指数下滑0.1%至97.7，上日曾涨至98.169，为3月10日以来最高点。

不过，市场上的一些风险指标对美元亮起灯，如澳元上涨约0.6%至0.7669美元；同时油价走高，寄望于市场供应过剩情况可能不像一些分析师认为的那样严重。

布兰特原油期货上涨0.4%，美国原油期货涨0.5%。

现货金在每盎司1,250美元水准附近持坚，因避险情绪升温推动买盘。过去几周下挫6%的跌势暂停。(完)