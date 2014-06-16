亚股下跌但原油走坚 市场关注伊拉克局势

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京6月16日 - 亚洲股市周一处于守势，同时原油价格持续走高，上攻九个月高位，因市场担心伊拉克动乱可能蔓延，从而中断该国石油出口。
伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。美国方面已经加强了驻巴格达大使馆的安保措施，并撤走了部分雇员。
布兰特原油期货LCOc1约涨0.5%至每桶113.07美元，上周五触及去年9月以来最高位114.69美元。上周布兰特油价周线上涨了逾4美元。美国原油期货CLc1涨0.4%至每桶107.34美元，接近上周五创下的九个月高位107.68美元。
金价XAU=触及近三周高点，伊拉克危机支撑了黄金的避险吸引力，金价约涨0.1%至每盎司1,277.80美元，早前曾触及5月底以来最高位1,278.74美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS约跌0.1%，脱离一周前触及的三年高点。
日本股市日经指数.N225跌0.9%，受对原材料成本上涨的担忧打压，并脱离上周创下的三个月高位。
“投资者预计材料价格不会很快上涨，不会对企业获利立即产生影响，但是他们担忧更长时间内存在这些风险，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“地缘政治担忧正在削弱风险偏好。”
美股上周五小幅上扬，但周线录得温和跌幅。
美元兑日圆JPY=下滑约0.3%至101.76日圆，回落向上周四创下的两周低点101.60。欧元兑日圆跌0.2%至137.79。
欧元兑美元EUR=日内小升，报1.3541美元。
美国公债收益率走势对美元无所助益。指标10年期美债收益率 US10YT=RJR 报2.586%，低于上周五纽约市场收盘价2.604%。
为取得更多美国利率走向的线索，投资人本周将聚焦于美联储周三结束的政策会议。金融市场将密切注意美联储可能何时开始升息的一切讯号。
“关键是，，美联储主席叶伦是否会根据近期的经济指标上调经济评估，美联储是否将上调收益率预估，从而再度引燃提早升息的预期，”IG Securities市场策略师Junichi Ishikawa表示。
“地缘政治风险是否会对汇市造成影响，要取决于伊拉克和乌克兰情势对股市的影响，但迄今股市反应似乎有限，”他表示。
本周其他受到关注的数据是中国周二公布最新外国直接投资，周三公布房价数据。如果数据显示房价增长放缓，引发中国房市前景疑虑，投资人将会感到忧心。(完)
(编译 许娜/白云/王兴亚/蔡美珍；审校 戴素萍/徐文焰/张荻)
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