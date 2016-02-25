油价转跌拖累亚股下滑 中国股市亦重挫

路透东京2月25日 - 亚股周四下跌，因油价脆弱的反弹走势发生逆转，令围绕全球经济状况的担忧重燃，中国股市也大幅下跌。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早涨幅，下跌0.2%。

日股日经指数.N225上涨约0.5%，因日圆脱离了近期高点。

夏普(6753.T)股价跳涨，此前据日本经济新闻报导，夏普已同意接受台湾鸿海(2317.TW)的收购提议；这将是规模最大的外国企业并购日本科技公司交易。

市场人士表示，投资者将聚焦周五在上海举行的G20峰会，将之视为当前失去方向的市场的潜在推动因素。

“IMF已经建议G20峰会与会国利用此次会议，讨论潜在危机的共同协调政策，”东京瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

“我认为投资人正密切关注G20是否会有提出协调财政政策反应的迹象。”

中国股市扩大跌势，沪深300指数.CSI300下跌3.4%，沪综指.SSEC跌3.6%。

美元兑日圆上涨约0.1%至112.33，脱离上日所及两周低点111.04。

欧元兑美元升约0.1%至1.1021美元，此前在海外市场触及三周低点1.0957。

英镑兑美元持稳于1.3930美元，上交易日跌至七年低点1.3878，因市场愈发担心6月23日公投将导致英国脱离欧盟。

美国原油期货跌约0.9%至每桶31.86美元，之前在海外市场上涨近1%，因政府数据显示过去四周汽油需求较上年同期增长逾5%。这有助于缓解投资者对于原油库存创纪录高位的忧虑。

全球石油价格大幅滑坡，令投资者越来越担心全球增长放缓，而有关中国经济放缓的担忧，又令深深的疑虑和金融市场波动雪上加霜。

4月布兰特原油下跌1.1%报每桶34.04美元。

周三原油价格反弹帮助托高美股尾盘，之前盘中多数时间里，疲弱的经济数据拖累信心。

美国数据显示，2月初服务业萎缩，为2013年10月以来首次，因担忧经济前景。恶劣天气也限制了服务业活动。另一项数据显示，美国1月新屋销售从10个月高位大幅回落，因西部地区的销售急剧下降，但楼市复苏的大趋势仍未改变。

现货金收复早盘失地，上涨0.4%至每盎司1,234.50美元，开始接近2月11日所及一年高点1,260.60美元。(完)