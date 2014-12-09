油价挫至五年低点 避险需求惠及日圆

路透悉尼12月9日 - 油价周二挫至五年低位，令商品货币和亚洲多数股市承压，全球市场笼罩着避险的氛围。

投资者的避险需求提振日圆走势，日圆兑澳元和新西兰元的涨势尤为明显。

油价震荡尤为突出，市场的大量供应已导致油价下跌了将近六个月，从而给全球能源类股和大宗商品相关资产带来压力。

布兰特原油期货LCOc1跌0.86美元至每桶65.33美元，美国原油期货CLc1跌0.70美元至62.35美元。这两种期货合约周一已挫跌逾4%，因市场预计石油供应过量加剧令油价承压的势头将持续至明年。

科威特国家石油企业主管表示，油价未来六、七个月或维持在每桶65美元左右，直至全球经济复苏，或石油输出国组织(OPEC)改变产量政策。

虽然对全球很多地区而言，能源价格下跌有利于提高消费者购买力，但这对资源类股却不是什么好消息，如澳洲Santos (STO.AX)，该股已下跌了8%。

澳股指标股指亦受影响，下跌1.5%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%至七周低位。

日本日经指数.N225下跌0.7%，但该指数此前已大幅上扬，触及2007年中期以来最高。

中国股市同样处于上扬态势，周二亦无例外，沪深300指数.CSI300再度跳升3%，触及2011年4月以来高位。该指数在三周时间内已大涨三分之一。

周一，道琼工业指数.DJI下跌0.59%；标准普尔500指数.SPX跌0.73%，Nasdaq指数.IXIC跌0.84%。

在外汇市场，紧张不安的投机客减持空头仓位，令日圆受惠。美元兑日圆JPY=跌至120.19，远离周一高点121.86；欧元兑日圆EURJPY=回落至148.00。

澳元跌幅居前，反映出澳洲作为主要大宗商品出口国遭受到的冲击。澳元兑日圆AUDJPY=R下跌1日圆，至99.11日圆。

华尔街日报报导称，美联储官员在认真考虑不再作出短期利率将在“相当一段时间内”维持在近零水准的保证。这对冒险意愿毫无裨益。

此举将被视作是美联储准备在明年年中左右开始加息的一个信号，自上周公布意外强劲的非农就业之后，这一观点越发普遍。

两年期美国公债收益率US2YT=RR一度升至2011年4月以来高位，同时整个收益率曲线明显走平，因投资者押注美联储的行动将使通胀率长期保持在低位。

缺乏通胀压力，加之美元升值，都让黄金处于守势。现货金XAU=周二限于1,200美元。(完)

(编译 徐文焰/王颖/陈宗琦/洪曦; 审校 李爽/艾茂林/王兴亚/许娜)

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