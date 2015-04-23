亚股经受住疲弱中国数据考验 冀望更多刺激举措出台

路透悉尼4月23日 - 亚洲股市周四经受住中国疲弱制造业数据的考验，因其增强了中国将祭出更多政策刺激的预期。与此同时，英国和德国公债收益率大涨势头蔓延至全球债市。

汇丰(HSBC)/Markit周四公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年4月PMI初值数据降至49.2，路透调查预估中值为49.6。

日本的数据也不乐观，Markit/日本资材管理协会(JMMA)日本4月经季节调整制造业PMI初值为49.7，3月终值为50.3。

不过市场对此平静看待，因为这加深对两国央行可能需要进一步宽松政策的揣测。

日股日经指数.N225上涨0.4%，再次刷新15年高位，外资买进金融股和其他大型股。

韩股.KS11上涨0.5%至近四年高位；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升0.4%，且距离2008年初以来的高位不远。

中国股市.SSEC小涨0.3%，创七年新高，国家媒体报导称牛市才刚开始，这令投资人大受鼓舞。

美股周三收升，Visa Inc (V.N)向中国市场扩张的潜在机遇，以及麦当劳(MCD.N)制定扭转销售下滑计划的表态，促使投资者坦然面对良莠不齐的企业业绩。

道琼工业指数.DJI上涨0.49%，标准普尔500指数.SPX上涨0.51%，Nasdaq指数.IXIC涨0.42%。

政府公债则表现相反，英国政府公债受到打击，因市场认为英国央行公布的最近一次会议记录并不偏向温和。

英国10年期公债收益率跳升近15个基点，创下2013年8月以来单日最大涨幅，因投资人将英国央行升息的预期时程提前。

英债卖压扩散至美债，美国10年期公债收益率上升至1.97%。

德国10年期公债收益率上冲至0.163%，三个交易日内就翻涨一倍，这有部分是受到希腊债权人可能准备好退让的传言影响。

德国总理默克尔将在周四晚些时候欧盟峰会期间与希腊总理齐普拉斯举行会谈，但不太可能取得重大进展。

英镑是英国公债收益率上升的主要受益者，在周四稍早触及逾一个月高位。

欧元兑英镑跌至0.7120；英镑兑美元一度高见1.5080，为3月中以来高位。之后英镑回落至1.5020，欧元仍限于日低附近。

相比之下，新西兰元受创，之前新西兰央行一位高级官员表示，若内需和通胀压力减弱，可能会考虑降息。

新西兰元兑美元下跌0.005美元，至0.7586，此前新西兰央行助理总裁John McDermott称，仍需要维持刺激政策以推高通胀。

欧元兑美元亦下跌，报1.0700，但仍位于过去几周的交投区间1.0520-1.0849之内。

美元兑日圆持坚，报约120.00，有望连续第四日上涨。

大宗商品市场方面，现货金跌至每盎司1,186.40美元，周三录得3月6日来最大单日跌幅。

布兰特原油期货上升0.32美元至每桶63.05美元，美国原油期货涨0.37美元至56.53美元。(完)

(编译/ 许娜/李春喜/戴素萍/张明钧/李爽/杜明霞/张若琪/张涛/张荻)

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