日股跳升且日圆走软 此前日本央行大幅调整货币政策

路透香港9月21日 - 日本股市大涨且日圆下跌，日本央行宣布决定设置长期利率目标后市场走势震荡。

日本央行维持指标利率水平在负0.1%不变，但放弃了基础货币目标，而是将“控制收益率曲线”作为新政策框架的核心，日本央行将购买长期公债，从而使10年期公债收益率维持在当前零水平附近。

金融市场起初对该决定做出正面回应，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数续涨，日内上涨0.35%，政策决定公布前涨0.23%。

政策决定公布后，日经指数.N225在平盘附近波动，最新涨逾1%；东证股价指数.TOPX涨1.7%，日本央行之前宣布2.7万亿日圆交易所上市基金(ETF)购买将与东证股价指数挂钩。

汇市波动尤为剧烈，日圆兑美元一度下跌1.2%，盘中走势震荡。

“显然，政策框架有了调整，这出人意料，”大和证券首席经济学家Yasutoshi Nagai说，“仍不清楚他们对退出策略有何想法。”

债市方面，美国公债收益率在日本政策决定公布后随即飙升，因投资者显然认为日本央行令收益率曲线变陡的举措将对其他债市产生波及效应。

美国10年期公债收益率升至1.73%，日本央行决议宣布前报1.69%，尽管投资人对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今天稍晚的政策决议出炉前进一步推高该收益率有所顾忌。

近来美联储官员的鹰派和鸽派评论都加剧了金融市场波动，不过目前来讲，市场预计美国到年底前升息。

汇市方面，美元/日圆受投资人大举回补空仓提振而劲扬，日圆/美元续跌报102.45日圆。

“许多人预期日本央行根本不会采取什么行动，且日圆会走强，因此现在看到许多人回补美元，”外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。

西太平洋银行资深汇市分析师Sean Callow预计，日圆的疲势可能将是短暂的。

“他们似乎的确对新想法持开放态度。但美元/日圆的最初涨势很难持续。将利率维持于负0.1%，而且没有提高资产购买，看起来不像会让日圆贬值的配方，”他说。

澳元兑美元跌至0.7545，因中国对工业金属需求的前景继续改善，且来自新兴市场和货币方面的消息也利好。本周澳元上涨1.5%。

油价守住涨幅，美国原油期货上涨1.7%，至每桶44.77美元。(完)